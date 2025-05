Stars Nazan Eckes genießt entschleunigtes Leben auf Mallorca

Bang Showbiz | 27.05.2025, 14:00 Uhr

Die Moderatorin ist mit ihrem Ex-Mann und den gemeinsamen Kindern auf die Baleareninsel ausgewandert.

Nazan Eckes schwärmt von ihrem neuen Lebensabschnitt.

Die TV-Moderatorin fasste vor längerer Zeit den Entschluss, ganz nach Mallorca zu ziehen. Zusammen mit ihrem Ex-Mann Julian Khol und den gemeinsamen Kindern Lounis (10) und Ilyas (8) wohnt sie im Norden der Baleareninsel. Das Paar hatte sich 2022 getrennt, kümmert sich aber weiter gemeinsam um die Erziehung seiner Söhne.

Im Interview mit ‚Gala‘ gibt Eckes Einblicke in die harmonische Beziehung zu ihrem Ex: „Wir erziehen nach dem Nestmodell. Die Jungs haben in diesem Haus ihre Basis. Mal sind sie hier mit ihrem Papi, mal mit der Mami – und wir verbringen immer noch sehr viel Zeit zu viert an Wochenenden, Geburtstagen oder Feiertagen in der Finca.“ Für diese besonderen Anlässe wohnt das Ex-Paar sogar wieder zusammen.

Mit der Suche nach einem neuen Partner hat es die brünette Schönheit nicht eilig. „Es ist absolut okay, gerade Single zu sein“, betont sie. „Wenn die Liebe kommt, dann werde ich mich auch nicht verstecken. Aber gerade liegt die Aufmerksamkeit nur auf meinen Jungs und mir.“

2022 gab Nazan Eckes ihren Job als RTL-Moderatorin auf. Nun genießt sie ihr entschleunigtes Leben auf der spanischen Insel. „In Köln war mein Ziel, schnell von A nach B zu kommen und To-do-Listen abzuarbeiten. Auf Mallorca hat sich meine Balance verlagert“, verrät die 49-Jährige.