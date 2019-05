Nazan Eckes wieder schwanger?

Donnerstag, 16. Mai 2019 08:32 Uhr

Zeigt Nazan Eckes auf Instagram etwa einen Baby-Bauch? Die hübsche Brünette hat sonst eigentlich immer eine Top-Figur und durch ihre aktuelle Teilnahme bei ‚Let’s Dance‘ sogar einen noch sportlicheren und trainierteren Bauch.

Eigentlich sollte dort kein Gramm Fett zu sehen sein, doch die neusten Fotos auf dem Instagram-Kanal der Moderatorin sehen ein wenig anders aus. Demonstrativ posiert sie in einem hautengen schwarzen Kleid seitlich vor dem Spiegel und zieht ein verschmitztes Gesicht. Die etwa 210.000 Follower, die die 43-Jährige auf ihrem Account hat, sind natürlich sofort heiß am spekulieren, was die kleine Wölbung an ihrem Bauch zu bedeuten haben könnte. „Sehr, sehr hübsch… Darf ich fragen, ob das ein kleiner Baby-Bauch ist?“, heißt es zum Beispiel in den Kommentaren.

Sie hat zwei Söhne

„Schwanger?“, fragt ein anderer User. Einige andere freuen sich aber auch einfach über die interessante neue Frisur, die ein wenig an den 20er-Jahre erinnert oder schreiben Nachrichten, die ‚Let’s Dance‘ betreffen. „Sympathischste Kandidatin“, findet ein Anhänger.

Die Moderatorin hat mit ihrem Ehemann Julian Khol bereits zwei Söhne, die mittlerweile vier und zwei Jahre alt sind, und würde sich über ein drittes Kind sicher freuen. Erst in der letzten ‚Let’s Dance‘-Show betonte sie, wie wichtig ihr die Familie sei. „Wenn alles andere wegfallen würde und ich hätte nur noch diese drei Menschen, dann wäre mein Leben trotzdem noch wunderschön.“ Ein offizielles Statement zu den Spekulationen gibt es von Nazan aber noch nicht.