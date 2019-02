NDW-Legende Joachim Witt wird 70. und das hier nervt ihn

Freitag, 15. Februar 2019 16:03 Uhr

Mit der Bahn ist man bequem unterwegs, aber das reizt NDW-Legende Joachim Witt nicht. Zugfahren macht dem „Goldenen Reiter“, der nun auch noch 70 Jahre alt wird, Angst.

Sänger Joachim Witt (69, „Goldener Reiter“, „Die Flut“) fährt lieber mit dem Auto statt mit dem Zug. „Das ist einfach die Angst vor der Infektionsgefahr. Ich mag das nicht“, sagte der Hamburger Musiker. „Jedes Mal, wenn ich Bahn fahre, hustet der eine in die Richtung, der andere in die andere Richtung und sie niesen ohne Ende und diese Sachen.“ Wenn er doch die Bahn nutze, dann gehe er dreimal während der Fahrt Händewaschen.

70. Geburtstag am 22. Februar

Witt, Star der Neuen Deutschen Welle in den Achtzigern, wohnt seit Jahren in Potsdam, pendelt aber regelmäßig zu seinen Kindern, Enkelkindern und seiner Frau, die alle in Hamburg wohnen.

Der Musiker veröffentlicht an seinem 70. Geburtstag am 22. Februar sein neues Album „Refugium“, für das seine wichtigsten Lieder neu arrangiert und mit einem Orchester aufgenommen wurden. Seit 1980 veröffentlichte Witt als Solokünstler bis jetzt insgesamt 16 Studioalben. (dpa/KT)