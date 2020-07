NDW-Star Markus & Yvonne haben geheiratet – die Bilder

Am Samstagabend hat RTLzwei live die Hochzeit von NDW-Star Markus und der Sängerin Yvonne König übertragen. Ein romantisches Fest auf dem Rhein.

NDW-Ikone Markus (60, „Ich will Spaß“) und seine Partnerin Yvonne König (49) haben live im Fernsehen „Ja“ gesagt. Auf der „Rhein Star“ in Assmannshausen, einem Stadtteil von Rüdesheim am Rhein, haben die beiden am Samstagabend geheiratet. Laut Markus sei es das „Traumschiff“ der beiden. Übertragen wurde die Trauung zur besten Sendezeit von RTLzwei in der Sendung „Deine Hochzeit – Live!“ (auch bei „TVNow“).

„Heute wird geheiratet“, freute sich Markus Mörl schon zu Beginn der Übertragung und begrüßte auch prominente Gäste. Unter anderem der Sänger Jürgen Milski (56), Alex Jolig (57) mit seiner Britt (53) und Matthias Mangiapane (36) waren gekommen, um die Liebe des Paares zu feiern. Zum Einzug der Braut sang ein Elvis-Imitator Presleys Hit „Can’t Help Falling in Love“. Die Trauung nahm Kapitänin Rössler vor und die Ringe wurden den Eheleuten von zwei kleinen Hunden gebracht.

Dieser Kuss war zu früh

„Als wir uns vor zwölf Jahren das erste Mal trafen, da waren wir nette Kollegen“, eröffnete Mörl sein Eheversprechen. Die beiden seien ein „unzertrennliches Paar“ und er wolle ihr „ein guter Mann sein, der dich ehrt, der deine Qualitäten schätzt, respektiert – und für den Rest meines Lebens bei dir bleibt.“ Schöner hätte er es nicht sagen können, entgegnete König und erklärte: „Ich kann mir keinen besseren Mann wie dich vorstellen und ich werde dich über den Tod hinaus beschützen.“

Einen sympathischen kleinen Schnitzer leisteten die beiden sich danach aber auch noch. Sie gaben sich einen kleinen Schmatzer, just bevor sie sich die Ringe anstecken sollten. Nach dem Anstecken durften sie sich dann allerdings richtig küssen.

(wue/spot)