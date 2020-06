Nee, oder? Jasmin Wagner alias Blümchen macht Vagina-Cupcakes

Jasmin Wagner, auch bekannt als 90er-Techno-Mieze Blümchen, wird am kommenden Samstag einen Online-Backkurs geben. Aber nicht irgendeinen, sondern sie wird Vagina-Cupcakes backen.

Das BakeNight-Empowerment-Special „Viva la Vulva“ findet am Samstag um 12 Uhr unter Anleitung von Jasmin Wagner alias Blümchen statt, die die TeilnehmerInnen durch den Backkurs führt. Es nehmen bereits über 150 TeilnehmerInnen an einem digitalen Backkurs teil, in dem sich alles um die Vulva dreht.

Frausein wird zelebriert

Mit dem Event wird das Frausein zelebriert und gleichzeitig soll eine Umgebung geschaffen werden, in der sich jeder – egal ob Frau oder Mann – kreativ entfalten kann.

Der Fokus des Workshops liegt aber ganz klar auf den Themen weibliche Sexualität und Körperbewusstsein. Als Unternehmen möchte BakeNight nicht nur anlässlich eines Weltfrauentages auf diese Themen aufmerksam machen, sondern kontinuierlich daran arbeiten, Female-Empowerment-Initiativen in den Vordergrund zu rücken.

Zur Anmeldung und weiteren Infos geht es hier.