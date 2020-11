26.11.2020 22:02 Uhr

Negative Corona-Tests beim Großteil der schwedischen Königsfamilie

Prinz Carl Philip von Schweden und Prinzessin Sofia haben sich nach einer Corona-Infektion mit milden Grippesymptomen in Quarantäne begeben. Bei Kronprinzessin Victoria, ihrem Ehemann und ihren Eltern fiel der Test negativ aus.

Kronprinzessin Victoria (43), ihr Ehemann Daniel von Schweden (47) sowie König Carl Gustaf XVI. (74) und Königin Silvia (76) wurden negativ auf das Coronavirus getestet. Das gab die Königsfamilie am Donnerstag (26. November) auf ihrer offiziellen Webseite bekannt. Zuvor hatte sie dort vermeldet, dass Victorias Bruder Prinz Carl Philip von Schweden (41) und seine Ehefrau Prinzessin Sofia (35) positiv auf das Coronavirus getestet worden seien.

In der Mitteilung des Palasts hieß es, das Paar habe am Mittwoch erste Krankheitssymptome gezeigt. Nach einem positiven Corona-Test hätten sich die beiden unverzüglich gemeinsam mit ihren Kindern, Prinz Alexander (4) und Prinz Gabriel (3), in Quarantäne begeben. Das Paar habe milde Grippesymptome zu beklagen. Es gehe ihnen den Umständen entsprechend gut.

(jom/spot)