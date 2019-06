Neil Patrick Harris: Es war im Klo eines europäischen Zuges

Dienstag, 11. Juni 2019 08:30 Uhr

Neil Patrick Harris packt über seine wildesten erotischen Abenteuer aus. Der ‚How I Met Your Mother‘-Darsteller ist seit 2014 mit seinem Partner David Burtka verheiratet, mit dem er die achtjährigen Zwillinge Harper und Gideon großzieht.

Im Interview mit dem Radiosender ‚SiriusXM Hits 1‘ verrät der 45-Jährige nun pikante Liebes-Details. Die Jonas Brothers wollten von Neil wissen, was sein abenteuerlichster Sex-Ort gewesen sei. „Ich bin so aufgeregt, dass uns die Jonas Brothers diese Frage gestellt haben. Der unanständigste Ort, an dem wir es miteinander getrieben haben? Ich würde sagen, wahrscheinlich in einem Zug. Ein europäischer Zug. In der Toilette eines Zugs. Es war heiß“, enthüllt der Schauspieler.

Bei David war’s auf einer Klippe

Sein Liebster fügt hinzu: „Wir verließen irgendeinen Ort in Europa. Ich glaube, es war von Rom nach irgendwohin, ich weiß nicht mehr.“

Neil ergänzt vielsagend: „Ich habe nicht aus dem Fenster geschaut, wenn ihr wisst, was ich meine.“ Witzigerweise gab David auf die gleiche Frage einen gänzlich andere Antwort. „Mein unanständigster Ort, an den ich mich erinnern kann, war auf einer Klippe am Strand in Spanien. All diese Boote lagen im Hafen und wir haben da oben einfach unser Ding gemacht. Wir haben eine Show abgezogen!“, gesteht er.