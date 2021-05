Neil Patrick Harris: Herzergreifende Liebeserklärung an seinen Ehemann

Neil Patrick Harris: Herzergreifende Liebeserklärung an seinen Ehemann

30.05.2021 21:00 Uhr

Der Schauspieler Neil Patrick Harris

Neil Patrick Harris (47) und sein Ehemann David Burtka (46) gehen seit bald 20 Jahren gemeinsam durch Leben. Aber auch nach so einer langen Zeit als Paar kann der Schauspieler nicht die Augen von seinem Partner lassen.

Zum Geburtstag verfasste der „How I Met Your Mother“-Star seinem Mann eine herzergreifende Message auf Instagram.

Hommage an seinen „großartigen“ Ehemann

Am Samstag postete Neil Patrick Harris ein Foto seines Mannes nur in Badehose am Strand. Dazu schrieb er:

„Ich bin einfach nur fasziniert von diesem großartigen Mann. Nach einer Wirbelsäulenoperation im Februar befindet er sich jetzt in der besten Form eines Lebens. Nach fünf Jahren ohne Alkohol ist er am besten Platz in seinem Leben. Nach der Schauspielerei, dem Kochen, dem Schreiben und der Kindererziehung beginnt jetzt sein neues Kapitel als Produzent.“

Großartiger Ehemann und Vater

Weiter schrieb er:

„David ist der Kleber, der unsere Familie zusammenhält. Er versorgt unser immer mit leckeren Mahlzeiten und Mitgefühl. Er ist der lustigste, liebevollste Mann, den ich kenne. Danke, dass du so ein strahlendes Licht bist. Du strahlst so hell, dass es unmöglich ist, wegzuschauen. Ich kann es kaum erwarten, das nächste Jahr mit dir zu teilen – ich vermute, es wird dein bisher Bestes sein.“

Eine wahre Lebenspartnerschaft

Die Liebe der Männer währt nur schon seit 17 Jahren. Neil und David lernten sich damals am Set von „How I Met Your Mother“ kennen. David Burtka hatte eine kleine Nebenrolle als Lily Aldrins seltsamer Ex-Boyfriend Scooter.

Sechs Jahre später begrüßte das Paar ihre Zwillinge Gideon (11) und Harper (11) in der Welt. Und 2014 schlossen sie den Bund der Ehe mit einer romantischen Trauung in Italien.

