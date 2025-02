Musik Neil Young and the Chrome Hearts: Sie haben ihr Debütalbum aufgenommen

Bang Showbiz | 06.02.2025, 11:00 Uhr

Der Künstler verkündete, dass sie die Aufnahmen zu ihrem Debütalbum abgeschlossen haben.

Der 79-jährige Singer-Songwriter und seine Band arbeiteten gemeinsam mit den Produzenten Lou Adler und John Hanlon in Rick Rubins berühmten Shangri-La-Studio an ihrem ersten Album.

Young hat jetzt gegenüber seinen Fans ein vielversprechendes Update über die neue Platte gegeben. Der Musiker schrieb auf seinem ‚Neil Young Archives‘-Blog: „Jetzt wird es gemastert, um die Vinyl-, CD- und Digitalkopien zu erstellen. Ich bin sehr glücklich und erleichtert darüber, dass ich [das] in der kurzen Zeit geschafft habe.“ Neil fügte hinzu: „Das Albumcover ist fertig und wurde bei Jenice Heo abgegeben. Ich arbeite jetzt an den Textblättern und hoffe, die Worte handschriftlich zu verfassen und rechtzeitig fertigzustellen …“ Der ‚Heart of Gold‘-Künstler möchte das neue Album im April veröffentlichen, gab aber zu, dass dies ein etwas zu ehrgeiziger Zeitplan sein könnte: „Ich habe heute ein glückliches Gefühl, zu wissen, dass ich ein Album gemacht habe, von dem ich glaube, dass es den Leuten gefallen wird. Ich hoffe, dass es im April herauskommt. Das wäre ziemlich schnell.“