Musik Neil Young plant Ankündigung seiner Tournee 2025

Neil Young - Bob Dylan and Neil Young concert - Hyde Park, London 2019 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2025, 17:00 Uhr

Neil Young hat eine vollständige UK-, Europa- und Nordamerika-Tournee in diesem Jahr angedeutet.

Der 79-jährige Sänger wird diesen Sommer als Headliner beim Glastonbury Festival auftreten, aber er hat auch verraten, dass eine Reihe von Terminen mit seiner Band The Chrome Hearts in Planung sind und eine Ankündigung für nächste Woche angekündigt.

Ein Post mit dem Titel „Join us in the SUMMER OF DEMOCRACY“ auf seiner Neil Young Archives-Website lautet: „Musik vereint! Wir werden dort mit euch sein! Feieret mit uns den Sommer der Demokratie. Alte Lieder und neue Lieder. Alte Worte und neue Worte. Lange Jams! Wir kommen diesen Sommer zusammen.“ Neil fuhr fort: „The Chrome Hearts und ich sind bereit für euch! LIEBE und Demokratie herrschen in den USA und in der Welt.“

Der ‚Rockin‘ in the Free World‘-Künstler wurde letzten Monat als erster Headliner für Glastonbury 2025 bekanntgegeben, nachdem er seine Entscheidung, das Festival aufgrund der „Unternehmenspolitik“ zu boykottieren, rückgängig gemacht hatte. In einer Stellungnahme auf seiner Website sagte Neil: „Wegen eines Fehlers in den erhaltenen Informationen hatte ich beschlossen, nicht auf dem Glastonbury Festival zu spielen, das ich immer geliebt habe. Glücklicherweise ist das Festival jetzt wieder auf unserer Reiseroute und wir freuen uns darauf, zu spielen. Hoffentlich sehen wir uns dort.“

Glastonbury-Organisatorin Emily Eavis äußerte ihre Freude über Youngs Meinungsänderung. Sie schrieb auf Instagram: „Was für ein Beginn des Jahres! Neil Young ist ein Künstler, der uns in Glastonbury sehr am Herzen liegt. Er tut die Dinge auf seine eigene Weise, und das ist der Grund, warum wir ihn lieben. Wir können es kaum erwarten, ihn zurück zu begrüßen und ihn im Juni als Headliner auf der Pyramid-Stage zu sehen.“ Es ist noch unklar, ob Youngs Entscheidung bedeutet, dass seine Performance nach seiner letzten Aufführung beim Festival 2009, bei der er der BBC nur einen kurzen Teil seines zweistündigen Sets gestattete, auch übertragen wird.