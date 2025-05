Stars ‚Nerven wie Zucker‘: Barbara Meier kämpft mit dem Mama-Alltag

Barbara Meier at The Grey Man Premier Berlin July 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.05.2025, 10:00 Uhr

Das Model zeigt auf Instagram die Schattenseiten des Mamaseins.

Barbara Meier gibt einen ungeschönten Einblick in ihren Alltag als Zweifach-Mutter.

Die ehemalige ‚Germany’s Next Topmodel‘-Siegerin ist seit 2019 mit dem österreichischen Unternehmer Klemens Hallmann verheiratet. Zusammen ziehen sie die Töchter Marie-Therese (4) und Emilia Elise (2) groß. Nach außen hin mag das Leben des Models glamourös wirken – doch in Wirklichkeit hat auch Barbara mit den Herausforderungen des Mama-Alltags zu kämpfen.

In ihrer Instagram-Story teilte die 38-Jährige ein Foto, auf dem sie sichtlich erschöpft im Auto sitzt. Die rothaarige Schönheit ist ungeschminkt und trägt dunkle Alltagskleidung. Ihr Gesichtsausdruck wirkt resigniert. Zu dem Selfie schrieb sie ein freches Zitat ihrer Tochter: „Mama! Deine Nerven sind wie Zucker und ich esse sie auf!“ Klingt ganz so, als seien ihre Kinder in der berüchtigten Trotzphase.

Immerhin: Die gebürtige Ambergerin nimmt die herausfordernde Situation mit Humor. „Weiß nicht, wie sie da drauf kommt, aber da kann ich jetzt nicht widersprechen“, scherzte sie. Ihre Worte versah sie mit einer Reihe von Lach-Emojis. Außerdem gestand die Schauspielerin: „9 Uhr morgens und von meinen Nerven ist tatsächlich nicht mehr viel übrig.“ In einer weiteren Story zeigte sich Barbara zum Glück deutlich erholter – und gönnte ihren Augenringen eine kleine Beauty-Behandlung.