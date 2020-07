Netflix bestätigt: „The Crown“ geht nun doch in eine sechste Staffel

Mehr royales Drama, mehr Intrigen, mehr "The Crown"! Netflix hat verkündet, dass der Serienhit nun doch erst nach einer sechsten Staffel enden wird.

Gar königliche Nachrichten für alle Fans der Netflix-Produktion „The Crown“: Der Serie des Streaminganbieters, die sich mit dem Wirken des britischen Königshauses beschäftigt, wird nun doch eine sechste, finale Staffel spendiert. Dies gab Netflix via Twitter mit den Worten bekannt: „Neuigkeiten aus dem Palast: Wir können bestätigen, dass es als Zusatz zu den ursprünglich fünf angekündigten Staffeln eine sechste (und letzte) von ‚The Crown‘ geben wird.“

News from the palace: we can confirm there will be a sixth (and final) season of @TheCrownNetflix, in addition to the previously announced five!

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) July 9, 2020