08.12.2020 09:10 Uhr

Netflix: „Black Mirror“-Schöpfer planen Comedy-Event mit prominentem Cast

"Black Mirror"-Schöpfer Charlie Brooker und Annabel Jones haben für ihr angekündigtes "Comedy Event" auf Netflix einen prominenten Cast gewinnen können.

Autor Charlie Brooker (49) und Kollegin Annabel Jones sind vor allem für ihre dystopische, deprimierende Netflix-Serie „Black Mirror“ bekannt. Jetzt haben sie sich an ein neues Format gewagt: „Death to 2020“ wurde in einem ersten Teaser als „Netflix Comedy Event“ angekündigt.

Neben Hugh Grant (60), der kürzlich bereits über seine Rolle in der Produktion plauderte, werden Samuel L. Jackson (71), Lisa Kudrow (57), Kumail Nanjiani (42), Tracey Ullman (60), Samson Kayo (29), Leslie Jones (53), Diane Morgan (45), Joe Keery (28) und Cristin Milioti (35) zu sehen sein. Der Teaser verrät, dass die „Black Mirror“-Schöpfer auf das Corona-Jahr 2020 zurückblicken werden. Grant sagte im Interview mit „Vulture“ nur, dass er einen Historiker spielen würde, der über das Jahr interviewt wird. „Ich bin eigentlich ziemlich abstoßend! Und die Zuschauer werden meine Perücke lieben.“ Ein Startdatum für das Comedy Event gibt es noch nicht.

(jom/spot)