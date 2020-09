04.09.2020 12:48 Uhr

Netflix-Deal wird überprüft: Wie viel kassieren Meghan und Harry?

Der Streamingriese Netflix hat sich mit Prinz Harry und Herzogin Meghan zusammengetan. Der Deal ist aber offenbar noch nicht in trockenen Tüchern.

Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (39) haben ihre eigene Produktionsfirma gegründet und einen mehrjährigen Vertrag mit dem Streamingdienst Netflix an Land gezogen. Die jungen Royals sollen unter anderem exklusive Dokumentationen, Spielfilme und Inhalte fürs Kinderprogramm des Anbieters erschaffen.

Doch der Deal scheint noch lange nicht in trockenen Tüchern zu sein: Offizielle Stellen bei den Royals müssen erst noch ihren Segen geben, wie der britische „Daily Mirror“ berichtet. Eine anonyme Quelle aus dem Palast soll erklärt haben, dass die beiden jegliche Profit-Pläne vorzulegen haben – obwohl sie Anfang des Jahres ihre royalen Pflichten abgetreten hatten. Der Palast besitze demnach immer noch ein Mitspracherecht. „Sämtliche Verträge, die sie schließen, werden vom royalen Haushalt genauestens überprüft“, erklärt der Insider.

Wie viele Millionen stecken hinter dem Netflix-Deal?

Laut dem Bericht sorge man sich vor allem darum, wie der Netflix-Deal beim britischen Steuerzahler ankommen könne. Dieser hatte den Umbau von Frogmore Cottage, das britische Heim der Sussexes, mitfinanziert, bevor das Paar sich mit dem „Megxit“ verabschiedete und 2020 in die USA umzog. Umgerechnet 2,7 Millionen Euro soll der royale Spaß bis Sommer 2019 gekostet haben. Im Mai war berichtet worden, dass Meghan und Harry monatlich 20.000 Euro zurückzahlen wollen.

Auch hinter der Summe, auf die sich Netflix und die Royals geeinigt haben sollen, steht noch ein großes Fragezeichen. Die „New York Times“ wollte zuletzt von zwei involvierten Führungskräften erfahren haben, dass Meghan und Harry rund 100 Millionen US-Dollar für einen erfolgreichen Deal im Auge hatten. Das Branchenmagazin „Deadline“ beruft sich hingegen auf anonyme Quellen, die davon ausgehen, dass der Vertrag den beiden bis zu 150 Millionen Dollar einbringen könnte.

Neue Doku mit Harry

Zwar sollen Prinz Harry und Herzogin Meghan vor allem hinter den Kulissen agieren, trotzdem ist der Royal seit Kurzem auf Netflix zu sehen – in der Dokumentation „Rising Phoenix“, die am 26. August erschienen ist. Der Film beschäftigt sich mit der Geschichte der Paralympischen Spiele und zeigt einzelne Vorzeigeathleten. Für Harry war die Teilnahme an der Doku eine Herzensangelegenheit. Er setzt sich seit Jahren für kriegsversehrte Soldaten ein und hat unter anderem die Invictus Games, eine andere paralympische Sportveranstaltung, mit ins Leben gerufen.

