12.12.2020 21:20 Uhr

Netflix erntet Shitstorm zu „Winx Club“ Live-Action-Serie

Live-Action-Verfilmungen sind immer so eine Sache. Sie sind schwer umsetzbar, denn irgendwer wird immer unzufrieden sein. Was Netflix aber mit der Serie "Winx Club" anstellt, empört viele Fans zurecht.

In der Vergangenheit hat Netflix nicht nur einmal einen fetten Shitstorm bekommen, nachdem sie Charaktere komplett verfälscht und teilweise Figuren, die in den originalen Filmen und Serien herkunftstypische Merkmale hatten, in den Neuverfilmungen aber einfach von weißen Darstellern verkörpert werden. Nun passiert es erneut – bei Live-Action-Serie des „Winx Club“.

„Winx Club“ – Heldinnen der Kindheit

Im Jahr 2004 gab es die Serie um die Feen-Bande „Winx Club“ das erste Mal zu sehen. Die Clique um Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna und Layla retten immer wieder verschiedene Planeten vor bösen Mächten, während sie nebenbei die Schulbank im Feen-Internat Alfea drücken. Sie können wie ganz normale Mädchen aussehen, oder sich in schöne glitzernde Feen verwandeln.

Netflix versucht sich an Live-Action

Schon häufiger sind Trickfilme in der Vergangenheit als Live-Action-Filme neu verfilmt worden. Unter anderem das „Dschungelbuch“ und „König der Löwen“ konnten bereits punkten. Netflix versucht nun also auf den Zu aufzuspringen und hat sich die „Nickelodeon“-Serie geschnappt, um unter dem Namen „Fate: The Winx Saga“ ein Meisterwerk zu erschaffen. Oder es zumindest zu versuchen. Denn begeistert sind Fans von dem Trailer gar nicht.

White Washing

Nun ist es nämlich so, dass die Charaktere bunt gemischter Herkunft sind. Flora ist beispielsweise hispanischer Herkunft und Musa ist Asiatin. In der Live-Action-Verfilmung ist die Darstellerin für Flora allerdings eindeutig kaukasischer Herkunft, genau wie die Darstellerin von Musa; sprich beide sind weiß. Das nennt sich „White Washing“, sodass bis auf Layla, die dort Aisha heißen wird, alle Darstellerinnen kaukasisch aussehen. Das nimmt dem Film die Diversität.

Twitter trollt Netflix

Die Reaktion dazu sind natürlich stark, denn in 2020 sollte „White Washing“ eigentlich kein Thema mehr sein. So schlagen viele User alternative Schauspieler für die Rollen vor, andere trollen einfach Netflix. „Was du bestellst und was du bekommst“, vergleicht ein User ironisch ein Bild des originalen „Winx Club“ und der Netflix-Adaption. „Das hat ja nichts mit dem Original zu tun“, regt sich auch ein User bei YouTube auf.

Zu sehen sein soll die Serie „Fate: The Winx Saga“ ab dem 22. Januar 2021 bei Netflix.(AKo)