Netflix: Film- und Serien-Neuheiten im Juni 2020

Für den Monat Juni hat sich Netflix wieder ganz große Filme und Serien gesichert, die den Abonnenten eine gute, unterhaltsame Abwechslung bieten sollen. Den Aperol Spritz oder das eiskalte Bier kann man dann auch ganz entspannt beim Binge-Watching genießen.

Jetzt erwarten Netflix-Abonnenten wieder viele Fortsetzungen von heißersehnten Serien. „Tote Mädchen lügen nicht“ geht in die vierte Runde und auch die vierte Staffel der beliebten „Rick & Morty“-Show kommt in diesem Monat. Dass sich die finale Staffel von „Dark“, „Gotham“ und „Tote Mädchen lügen nicht“ einen Platz auf der Top 10 Liste des Streaming Services sichern wird, steht außer Frage.

Neben „A Star Is Born“ und „Planet der Affen: Survival“ hat sich der Streaming-Gigant auch die Familienkomödie „Hotel Transsilvanien 3“ an Land gezogen. Ein Geheimtipp für Erwachsene: Das Erotik-Drama „365 Days“ soll wohl die polnische Version von „50 Shades of Grey“ sein und faszinierte Zuschauer weltweit. Happy Streaming!

Filme

Chappie (Sci-Fi, 2015) – 01. Juni

Paranormal Activity: Die Gezeichneten (Horror, 2014) – 01. Juni

Planet der Affen: Survival (Dystopie, 2017) – 01. Juni

Christine (Horror, 1983) – 01. Juni

Der amerikanische Traum vom Buchstabieren (Doku, 2020) – 03. Juni

The Last Days of American Crime (Dystopie, 2020) – 05. Juni

Choked: Paisa Bolta Hai (Drama, 2020) – 05. Juni

A Star Is Born (Drama, 2018) – 07. Juni

365 Days (Erotic-Drama, 2020) – 07. Juni

Lenox Hill (Doku, 2020) – 10. Juni

Da 5 Bloods (Drama, 2020) – 12. Juni

A Rising Tide (Romantisches Drama, 2015) – 16. Juni

Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub (Animation, 2018) – 16. Juni

Um ein Schnurhaar (Anime, 2020) – 18. Juni

Yarina Tek Bilet (Romantischer Film, 2020) – 19. Juni

Feel The Beat (Komödie, 2020) – 19. Juni

Wasp Network (Thriller, 2019) – 19. Juni

Verirrte Kugel (Action, 2020) – 19. Juni

Eric Andre: Legalize Everything (Stand-Up Comedy, 2020) – 23. Juni

Athletin A (Kriminalfilm, 2020) – 24. Juni

Nobody Knows I’m Here (Drama, 2020) – 24. Juni

Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga (Musical-Komödie, 2020) – 26. Juni

Loro – Die Verführten (Drama, 2018) – 29. Juni

Herzen schlagen laut (Kriegsfilm, 2018) – 29. Juni

Adú (Drama, 2020) – 30. Juni

Serien

Angels of Death – Staffel 1 – 1. Juni

Revolutionary Love – Staffel 1 – 1. Juni

Gotham – Staffel 5 – 1. Juni

Dear My Friends – Staffel 1 – 1. Juni

My Shy Boss – Staffel 1 – 1. Juni

Keeping Up With The Kardashians – Staffel 1 und 2 – 1. Juni

Below Deck – Staffel 1-7 – 1. Juni

Married To Medicine – Staffel 1 (ab 1. Juni

The Real Housewives Of New York – Staffel 1-2 – 1. Juni

Fuller House – Staffel 5 Teil 2 – 2. Juni

Baki -Staffel 2 – 4. Juni

M’entends-tu? – 4. Juni

Tote Mädchen lügen nicht – Staffel 4 – 5. Juni

Queer Eye – Staffel 5 – 5. Juni

New Girl – Staffel 7 – 9. Juni

Kipo und die Welt der Wundermonster – Staffel 2 – 12. Juni

F Is For Family – Staffel 4 – 12. Juni

Dating Around – Staffel 2 – 12. Juni

Kriminalfall: Die Suche – 12. Juni

Das Grab im Wald – Staffel 1 – 12. Juni

Modern Family – Staffel 10 – 12. Juni

The King: Eternal Monarch – 13. Juni

Alexa & Katie Part 4 – 13. Juni

Marcella – Staffel 3 – 14. Juni

The Blacklist – Staffel 7 – 15. Juni

Rick And Morty – Staffel 4 Folge 1-5 – 17. Juni

Mr. Iglesias – Teil 2 – 17. Juni

The Order – Staffel 2 – 18. Juni

The Sinner: Jamie – 19. Juni

Der Boden ist Lava – 19. Juni

Most Beautiful Thing – Staffel 2 – 19. Juni

The Politician – Staffel 2 – 19. Juni

Das erste Lebensjahr – Teil 2 – 19. Juni

24 -Staffeln 1-9 – 24. Juni

Crazy Delicious – 24. Juni

Leben und lieben – 26. Juni

Heimspiel – 26. Juni

Dark – Staffel 3 – 27. Juni