Netflix: Film- und Serien-Neuheiten im Mai 2020

Der Streaming-Dienst Netflix hat auch im Mai 2020 einige spannende Veröffentlichungen vorbereitet, die die Aufenthalte auf der Couch oder im Bett noch angenehmer gestalten könnten. Für den fünften Monat des Jahres hat sich Netflix viele ältere Klassiker an Bord geholt.

Abonnenten können sich auf „E.T. – Der Außerirdische“, „GoodFellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia“ und „8 Mile“ mit Eminem freuen. Und auch an der Serienfront hat der Streaming-Service wieder einiges zu bieten. Neben neuen Staffeln von „Dead To Me“, „Workin‘ Moms“ und „Der Denver-Clan“ gibt es neue Highlights mit „Space Force“ mit Steve Carrell („The Office“ und „Ich-Einfach Unverbesserlich“). Viel Spaß !

Filme

All Day and a Night (Drama, 2020) – 01. Mai

Begabt – Die Gleichung eines Lebens (Drama, 2017) – 01. Mai

Das Leuchten der Erinnerung (Komödie, 2017) – 01. Mai

Fred 2: Night of the Living Fred (Horror-Komödie, 2011) – 01. Mai

GoodFellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia (Gangster-Epos, 1990) – 01. Mai

Kind 44 (Historien-Krimi, 2015) – 01. Mai

Mrs. Serial Killer (Drama, 2020) – 01. Mai

St. Vincent (Komödie, 2014) – 01. Mai

Super Mario Bros. (Videospielverfilmung, 1993) – 01. Mai

Wilson – Der Weltverbesserer (Komödie, 2017) – 01. Mai

The Untouchables – Die Unbestechlichen (Gangster-Biopic, 1987) – 01. Mai

8 Mile (Musik-Drama, 2002) – 22. Mai

E.T. – Der Außerirdische (Sci-Fi-Abenteuer, 1982) – 22. Mai

Late Night – Die Show ihres Lebens (Komödie, 2019) -22. Mai

Die Turteltauben – 22. Mai

Ted (Komödie, 2012) -22. Mai

Serien

Hollywood (Historien-Drama, 2020) – 01. Mai

Into the Night (Tragikomödie, 2020) – 01. Mai

Workin‘ Moms, Staffel 4 (Comedy, 2017-) – 06. Mai

The Eddy (Musik-Drama, 2020)- 08. Mai

Scissor Seven, Staffel 2 (Anime, 2020) – 07. Mai

Dead to Me, Staffel 2 (Comedy, 2019-) – 08. Mai

Valeria (Drama, 2020)- 08. Mai

Bordertown, Staffel 3 (Krimi, 2016-) – 11. Mai

Der unscheinbare Juanquini (Comedy, 2020) – 15. Mai

White Lines (Krimi, 2020) – 15. Mai

Die Königin und der Eroberer (Historien-Drama, 2020) – 16. Mai

Trailer Park Boys: The Animated Series, Staffel 2 (Zeichentrick-Comedy, 2020) – 22. Mai

Control Z (Drama, 2020) – 22. Mai

Der Denver-Clan, Staffel 3 (Soap-Opera, 2017-) – 23. Mai

Dorohedoro (Anime, 2020) – 28. Mai

Intuition (Krimi, 2020) – 28.Mai

Space Force ( Komödie ,2020) – 29. Mai