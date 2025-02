"Dinge in der Entwicklung" Netflix hält an Prinz Harry und Herzogin Meghan fest

Prinz Harry und Herzogin Meghan leben seit 2020 in Kalifornien und arbeiten an verschiedenen Medienprojekten. (ae/spot)

SpotOn News | 04.02.2025, 07:14 Uhr

Beim "2025 Next on Netflix"-Vorschau-Event in Los Angeles wurden keine Projekte von Harry und Meghan erwähnt. Doch gegenüber "Daily Mail" soll die Managerin Bela Bajaria nun betont haben, dass man weitere Formate mit ihnen plane.

Netflix verspricht, Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) weiter zur Seite zu stehen: Eine Managerin beteuerte laut eines Berichtes der britischen Zeitung "Daily Mail", dass der Streamingdienst sich auf zukünftige Projekte freue – darunter einen Liebesfilm. Zuletzt wurde spekuliert, dass der 100-Millionen-Dollar-Deal nach enttäuschenden Einschaltquoten und schlechten Kritiken für Harrys Polo-Dokumentation geplatzt sein könnte.

"Es gibt wirklich tolle Erkenntnisse über das Leben"

Inmitten zunehmender Gerüchte, dass sich der Streamingriese von dem Paar trennen möchte, betonte Bela Bajaria, Chief Content Officer von Netflix, demnach, dass man weiterhin "aufgeregt" sei über die Aussicht auf zukünftige Projekte mit dem Herzogspaar. Der fünfteilige Dokumentarfilm "Polo" von Prinz Harry kann wohl als Flop bezeichnet werden und wurde von Kritikern als "langweilig" abgestraft. Meghan und Harry unterließen es auch, groß Werbung für das Projekt zu machen, was zu Behauptungen führte, es habe Probleme mit ihrem Netflix-Vertrag gegeben.

Nun bestätigt jedoch mit Bela Bajaria zum ersten Mal eine hochrangige Managerin offiziell, dass die Sussexes mit ihren Projekten fortfahren werden. Am 4. März startet die neue Lifestyle-Kochserie "With Love, Meghan", die wegen der Brände in Los Angeles verschoben wurde. Der Streamingdienst soll große Hoffnungen mit dem Format verknüpfen. Bajaria sagte gegenüber der "Daily Mail": "Meghans neue Show kommt bald heraus, was großartig ist. Es ist eine großartige Interpretation einer Lifestyle-Show und Schaufenster für Kalifornien, Montecito und die Natur. Ich dachte nur: 'Oh mein Gott, ich will diese Pasta unbedingt machen.' Es gibt wirklich tolle Erkenntnisse über das Leben." Sie freue sich "wirklich darauf, dass sie erscheint".

"Alle sind gespannt, was kommt"

Bela Bajaria fügte hinzu, dass die Herzogin aktuell an einer Verfilmung des Liebesroman-Bestsellers "Meet Me at the Lake" von Carley Fortune arbeite. Allerdings befinde sich das Projekt bislang noch in der "Entwicklungsphase" und habe noch kein grünes Licht für die Produktion erhalten. "Er ist in Vorbereitung." Zudem wird die Managerin mit der Aussage zitiert: "Und wir haben Dinge in der Entwicklung. Alle sind gespannt, was kommt."