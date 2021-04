Netflix-Hit „Bridgerton“ bekommt eine dritte und vierte Staffel

Phoebe Dynevor als Daphne Bridgerton.

13.04.2021 16:02 Uhr

Das Londoner Liebeskarussell des 19. Jahrhunderts dreht sich bei Netflix weiter. Die beliebte Serie "Bridgerton" wird um zwei Staffeln verlängert.

Fans der Netflix-Serie „Bridgerton“ können sich auf Nachschub freuen. Wie der Streamingdienst am Dienstag (13. April) bekannt machte, wird die beliebte Serie um eine dritte sowie vierte Staffel verlängert. „‚Bridgerton‘ hat uns vom Hocker gerissen“, meint Bela Bajaria, Vizepräsidentin Global TV bei Netflix, in einem Statement. Das gesamte Team unter der Leitung von Produzentin Shonda Rhimes (51) habe ein „wunderschönes, emotionales, romantisches Drama“ abgeliefert, basierend auf den Büchern von Bestsellerautorin Julia Quinn (51).

Man habe „einige aufregende Pläne für die Zukunft“, heißt es in der Erklärung weiter, aus der unter anderem „The Hollywood Reporter“ zitiert. Bajaria sei sich demnach sicher, „dass das Publikum weiterhin für diese Show schwärmen wird“. Und ihre Ankündigung – „wir planen, noch lange im ‚Bridgerton‘-Geschäft zu bleiben“ – verspricht noch viele weitere Liebesabenteuer.

Lady Whistledown macht sich bereit

Auch Seriencharakter Lady Whistledown, der in der Netflix-Serie eine tragende Rolle spielt, reagierte bereits auf die Meldung der beiden neuen Staffeln. In gewohnt hochgestochener Manier schieb die Klatsch-Verfasserin bei Twitter: „Dieser Autor wird mehr Tinte kaufen müssen.“

Dearest readers, this author brings a most exciting announcement… pic.twitter.com/sV0QiYcn8z — Bridgerton (@bridgerton) April 13, 2021

„Bridgerton“ ab Staffel zwei ohne Regé-Jean Page

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel „Bridgerton“ haben bereits begonnen. Voraussichtlich werden sich die neuen Folgen in erster Linie mit der Liebesgeschichte von Lord Anthony Bridgerton befassen, dem Bruder von Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor, 25), die in Staffel eins im Fokus stand. Auf Serienliebling Regé-Jean Page (31) müssen Fans hingegen verzichten. Er wird in seiner Rolle des Simon Basset nicht zurückkehren.