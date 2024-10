Die ersten Bilder sind schon da Netflix-Hit „Virgin River“: Staffel sechs kommt früher als erwartet

Alexandra Breckenridge und Martin Henderson in Staffel sechs von "Virgin River". (smi/spot)

SpotOn News | 08.10.2024, 10:55 Uhr

Weihnachtsgeschenk für alle Fans von "Virgin River": Die sechste Staffel der Romantikserie kommt noch im Dezember 2024 zu Netflix. Die ersten Bilder zu den neuen Folgen bieten bereits einen ersten Vorgeschmack.

Schöne Überraschung für alle Fans von "Virgin River": Die sechste Staffel der Romantikserie kommt früher als erwartet zu Netflix. Wie unter anderem "Deadline" berichtet, starten die neuen Folgen noch in diesem Jahr. Genauer gesagt am 19. Dezember 2024. Mit diesem frühen Termin war nicht unbedingt zu rechnen. Als Netflix im Februar dieses Jahres seinen Zeitplan für 2024 vorstellte, fehlte "Virgin River" noch. Bisher war von einem Start in 2025 die Rede.

Erste Bilder: Mel und Jack blicken in die Zukunft

Netflix stellt laut Medienberichten am 19. Dezember alle zehn Episoden der "Virgin River"-Season 6 auf einen Schlag bereit. Auch die ersten Bilder zur sechsten Staffel sind bereits da. Darauf sind die verschiedenen Paare der Serie zu sehen, allen voran natürlich Mel (Alexandra Breckenridge, 42) und Jack (Martin Henderson, 50). In der fünften Staffel erlebten die beiden einen heftigen Schicksalsschlag: Mel erlitt eine Fehlgeburt. Trotzdem halten die beiden an ihren Hochzeitsplänen fest. Auf dem Szenenfoto aus Season sechs sehen Mel und Jack aber sorgenvoll in die Zukunft.

Am Ende der fünften Runde hatte Mel ihren biologischen Vater Everett kennengelernt. Nachdem der ältere Herr zunächst nichts mit seiner Tochter zu tun haben wollte, tauchte er dann doch bei ihr auf. Ein Bild von ihm fehlt aber in der Übersicht für Staffel sechs.

Bilder von Mels Eltern werben für Ableger

Dafür finden sich auf der Presseseite von Netflix Bilder des jungen Everett. Er ist zusammen mit einer jungen Version von Mels Mutter zusammen. Ihr hippiehaftes Outfit lässt darauf schließen, dass sie in Flashbacks aus den späten 1960er- oder frühen 70er-Jahren auftauchen werden.

Die Rückblicke machen in Staffel sechs wohl Werbung für den ersten Ableger von "Virgin River". Wie im Februar 2024 bekannt wurde, planen die Macher eine Prequel-Serie um die Eltern von Mel.