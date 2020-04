Netflix-Hype: Plötzlich hat der „Tiger King“ einen Sohn!

Der Netflix-Serien-Hit „Tiger King“ sorgt auch nach den Dreharbeiten fast täglich für neue Schlagzeilen. Neuestes Gerücht: Der „Tiger King“ Joe Exotic (57) hat angeblich nicht nur eine geheime Ex-Frau, sondern sogar einen Sohn!

Joe Exotic lebt offen homosexuell und hat nicht nur mehrere Ehemänner, sondern soll auch eine Ex-Ehefrau gehabt und sogar einen Sohn haben! „Die wenigsten Leute wissen, dass Joe vor Jahren mit einer Frau verheiratet war“, gesteht sein Ex-Produzent Rick Kirkham in einem Interview.

Doch viel interessanter: Es gibt auch einen Tiger Prinzen! Laut Kirkham soll Vokuhila-Joe mit seiner früheren Freundin Kim einen Sohn gezeugt haben – Brandon. Der ist mittlerweile 38 Jahre alt, hat drei eigene Kinder. Und es wird noch besser: Der Tiger Prinz hat angeblich in Joes Tierpark gearbeitet und ist in der Netflix-Doku zu sehen!

Anyone know where #rickkirkham was when this was filmed? It looks so cozy ? #tigerking pic.twitter.com/R8fXT4ENRg

— Holiday (@I_Need_Tea) April 13, 2020