Netflix sichert sich neue „Resident Evil“-Serie

27.08.2020 15:37 Uhr

Der Survival-Horror von "Resident Evil" geht weiter - und zwar als Serie. Netflix und Constantin Film machen dafür gemeinsame Sache.

Fans der Videospiele und Filmreihe können sich auf neuen Nachschub freuen: „Resident Evil“ kommt als Realfilm-Serie zu Netflix. Das gaben der Streaminganbieter und Constantin Film am Donnerstag (27. August) bekannt. Constantin Film produziert die Serie. Demnach seien zunächst acht Episoden à 60 Minuten geplant. Wann diese mit welcher Besetzung erscheinen werden, ist noch unklar.

„Wenn es die Wesker-Kinder nach New Raccoon City zieht, könnten die Geheimnisse, die sie aufdecken, schlicht das Ende von allem sein“, kündigte Netflix die neue Produktion via Twitter an. Auch sie soll, wie zuvor bereits die Filme, von Capcoms gleichnamiger Survival-Horror-Videospielreihe inspiriert sein. Dabei werde die Geschichte auf zwei Zeitebenen erzählt.

When the Wesker kids move to New Raccoon City, the secrets they uncover might just be the end of everything. Resident Evil, a new live action series based on Capcom’s legendary survival horror franchise, is coming to Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD

— NX (@NXOnNetflix) August 27, 2020