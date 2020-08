Netflix-Star Daisy Coleman stirbt mit 23 Jahren

06.08.2020 07:15 Uhr

Netflix-Star Daisy Coleman ist tot. Die US-Amerikanerin hat sich das Leben genommen. Sie wurde nur 23 Jahre alt.

US-Musikerin Daisy Coleman (1997-2020) ist tot. Sie starb mit nur 23 Jahren durch Suizid. Das gab ihre Mutter, Melinda Coleman auf ihrer Facebook-Seite bekannt. „Meine Tochter Catherine Daisy Coleman beging heute Abend Selbstmord“, schrieb sie am Dienstag. Demnach hatte sie die Polizei alarmiert, um nach ihrer Tochter zu sehen. Diese hatte sie dann tot aufgefunden. „Sie war meine beste Freundin und großartige Tochter“, trauert die Mutter öffentlich und fügte hinzu: „Mein kleines Mädchen ist weg“.

My daughter Catherine Daisy Coleman committed suicide tonight. If you saw crazy

/ messages and posts it was because I…

Gepostet von Melinda Moeller Coleman am Dienstag, 4. August 2020