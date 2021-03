Netflix-Trailer: „Operation Varsity Blues“ – Der College-Bestechungsskandal

IVA - Movie Trailers & Extras Ger

16.03.2021 09:03 Uhr

Von den Machern von „Fyre“ und „Tiger King“ kommt jetzt die nächste Netflix-Doku, die für große Augen und viel Gerede sorgen wird: „Operation Varity Blues“. Wir haben Trailer.

Die meisten Serienjunkies dürften schon mal vom sogenannten College Admissions Bribery Scandal 2019 erfahren haben. Natürlich wegen der Beteiligung der Schauspielerinnen Felicity Huffman („Desperate Housewives“) und Lori Loughlin („When Calls the Heart“). In „Operation Varsity Blues“ liefert Netflix nun einen Einblick in die Methoden des Mannes, der bei dem ganzen Skandal die Strippen gezogen hat.

Matthew Modine ist Rick Singer

Diese Dokumentation von Chris Smith und Jon Karmen geht über die plakativen Promi-Schlagzeilen rund um den 2019 bekannt gewordenen Bestechungsskandal für College-Zulassungen hinaus. Die Filmemacher untersuchen, mit welchen Methoden dessen Drahtzieher Rick Singer (verkörpert von Matthew Modine) seine vermögenden Kunden überzeugte, zu ihren Gunsten ein Bildungssystem zu überlisten, von dem die Privilegierten sowieso schon übermäßig profitieren.

„Operation Varsity Blues“ oder „Was kostet die Welt?“

Mit einer innovativen Kombination aus Interviews und nachgestellten Gesprächen der vom FBI abgehörten Unterhaltungen zwischen Singer und seinen Kunden gibt „Operation Varsity Blues“ einen seltenen Einblick in die Machenschaften dieses mysteriösen Mittelsmanns und zeigt, wie weit reiche Familien gehen, um ihren Sprösslingen einen Platz an einer Elite-Universität zu sichern.

In einem Land, das bereits unter der Schere zwischen Arm und Reich leidet, löste dieser schockierende Betrug bei der Bevölkerung eine Welle der Empörung aus.

Am 17. März feiert die Doku bei Netflix Premiere. Hier kommt der offizielle Trailer.