05.02.2021 11:51 Uhr

Neu-Mama Gigi Hadid arbeitet nicht am Size-Zero-Comeback

Model Gigi Hadid nennt sich selbst "sehr realistisch". Dass sie nach der Geburt ihrer Tochter "nicht mehr so schlank" ist, stört sie nicht weiter.

Supermodel Gigi Hadid (25) ist im September vergangenen Jahres zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Partner Zayn Malik (28, „Pillowtalk“) begrüßte sie Tochter Khai auf der Welt. Seither hat sich das Leben der 25-Jährigen stark verändert. Auch auf ihre Karriere im Modebusiness nehme die Mutterschaft Einfluss, sagte Hadid nun der US-amerikanischen Zeitschrift „Vogue“. Sie würde mittlerweile viel eher „zu Dingen tendieren, die sich stabiler anfühlen, als jede Woche in einem anderen Land zu sein“.

Ein paar Schwangerschaftskilos sind noch da

Einem Fotoshooting für die Titelseite der März-Ausgabe stimmte Hadid zu. Dieses habe nur zehn Wochen nach der Geburt stattgefunden und zeigt das Model mit femininen Rundungen. Angst, ihren durch die Schwangerschaft veränderten Körper vor der Kamera zu präsentieren, habe Hadid nicht gehabt. Im Gegenteil: Sie sei nach eigener Angabe „ein sehr realistischer Mensch“ und wisse, „dass ich nicht mehr so schlank bin wie vorher“. Sie habe ihre neue Figur lieben gelernt.

Also sagte sie zu: „Ja, ich werde ein ‚Vogue‘-Cover machen, aber ich werde ganz offensichtlich nicht Size-Zero haben“, erinnerte sich die 25-Jährige. Das Bedürfnis, schnellstmöglich wieder in alte Form zu kommen, habe sie nicht. „Ich denke, es ist in der Modebranche ein Segen dieser Zeit, dass jeder, der sagt, dass ich Size-Zero sein muss, sich zum Teufel scheren kann.“

(cos/spot)