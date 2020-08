20.08.2020 20:59 Uhr

Neuauflage des Horror-Klassikers „Der Exorzist“ in Arbeit

Überraschung für Fans des Horror-Genres: Angeblich wird in Hollywood an einem Reboot des Klassikers "Der Exorzist" gearbeitet. Schon nächstes Jahr soll der Film in die Kinos kommen.

Bis heute zählt „Der Exorzist“ zu den größten Filmen des Horror-Genres. Nun plant die US-amerikanische Produktionsfirma Morgan Creek offenbar ein Reboot des 1973 erschienenen Klassikers, wie das US-Portal „Deadline“ berichtet. Die überraschende Neuigkeit wird praktisch in einem Nebensatz als weiteres Projekt der Produktionsfirma erwähnt. Demnach sieht der ambitionierte Plan sogar vor, dass der neue Film bereits 2021 in die Kinos kommen soll.

Es gab schon etliche Projekte, die sich an dem Stoff von „Der Exorzist“ orientiert haben. So erschienen 1977 und 1990 die beiden Fortsetzungen „Der Exorzist II – Der Ketzer“ und „Der Exorzist III“. In den Jahren 2004 und 2005 kamen mit „Exorzist: Der Anfang“ und „Dominion: Exorzist – Der Anfang des Bösen“ zwei Prequels des Horror-Klassikers heraus. An einer Neuauflage des Originals hatte sich noch nie jemand versucht – bis jetzt!

(mia/spot)