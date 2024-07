Kinostart im Sommer 2025 Neue Details zu „Das Kanu des Manitu“: Das ist bisher bekannt

Michael "Bully" Herbig (l.) und Christian Tramitz kehren aus "Der Schuh des Manitu" zurück. (lau/spot)

SpotOn News | 20.07.2024, 12:12 Uhr

Der legendäre Kino-Erfolg "Der Schuh des Manitu" wird mit "Das Kanu des Manitu" fortgesetzt. Alles, was bisher zu Handlung, Startdatum und Beteiligten bekannt ist.

Fast auf den Tag genau 24 Jahre nach seinem Riesenerfolg "Der Schuh des Manitu" wird der beliebte Komiker Michael "Bully" Herbig (56) die Fortsetzung "Das Kanu des Manitu" in die deutschen Kinos bringen. Nachdem das Sequel zu Jahresbeginn angekündigt worden war, und kurze Zeit später das Startdatum bekannt gegeben wurde, stehen jetzt auch erste Details zur Handlung von "Der Schuh des Manitu 2" fest. Das ist bisher über Bullys Rückkehr als Abahachi bekannt.

Dann startet "Das Kanu des Manitu"

"Wir freuen uns riesig, Euch die Fortsetzung von 'Der Schuh des Manitu' ankündigen zu dürfen: Abahachi, Ranger und Dimitri kehren 2025 mit 'Das Kanu des Manitu' auf die große Leinwand zurück!", hieß es im Januar in der ersten Ankündigung der mit Spannung erwarteten Fortsetzung.

Schon kurze Zeit später gab Constantin Film dann das Startdatum für "Das Kanu des Manitu" bekannt. Der zweite Teil der Western-Parodie erscheint am 14. August 2025 – und damit mitten in den Sommerferien – in den deutschen Kinos.

Darum geht es in "Der Schuh des Manitu 2"

Während in der ersten Ankündigung des Projekts noch davon die Rede war, dass die Hauptfiguren Abahachi, Ranger und Dimitri, gespielt von den "Bullyparade"-Stars Herbig, Christian Tramitz (69) und Rick Kavanian (53), auch in Teil zwei mit von der Partie sein werden, liegen nun dank einer Pressemitteilung der deutschen Filmförderungsanstalt neue Details zur Handlung von "Das Kanu des Manitu" vor.

Demnach wird den zwei Blutsbrüdern Abahachi und Ranger von einer Bande eine Falle gestellt. Die Gangster wollen in den Besitz des legendären "Kanu des Manitu" kommen. Zu Unrecht landen Ranger und Abahachi daher am Galgen, und müssen einmal mehr um ihr Leben fürchten.

Doch buchstäblich in letzter Sekunde taucht der liebenswerte Dimitri auf der Bildfläche auf. Der treue Weggefährte rettet Abahachi und Ranger, doch dann bemerkt das Trio, dass das Geschehen nur Teil eines größeren Plans war, und ihr nächstes großes Abenteuer gerade erst beginnt.

Die Beteiligten vor und hinter den Kulissen

Neben den bereits erwähnten Hauptdarstellern Herbig, Tramitz und Kavanian steht noch nicht fest, welche Darstellerinnen und Darsteller aus Teil eins zurückkehren werden. Sicherlich wünschen sich viele Fans ein Wiedersehen mit Sky du Mont (77), der in "Der Schuh des Manitu" und einem rund dreißigminütigen Segment aus "Bullyparade – Der Film" aus dem Jahr 2017 den ikonischen Bösewicht Santa Maria verkörperte.

Ob du Mont wirklich mit von der Partie ist, steht gegenwärtig noch nicht fest. Auch eine Rückkehr anderer hochkarätiger Darsteller wie Marie Bäumer (55) oder Hilmi Sözer (54) aus Teil eins ist derzeit noch nicht offiziell bestätigt.

Erneut Regie führen wird bei "Das Kanu des Manitu" Michael "Bully" Herbig, der gemeinsam mit Kavanian und Tramitz auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet.

Das ist "Der Schuh des Manitu"

Der Originalfilm "Der Schuh des Manitu" gehört zu den erfolgreichsten deutschen Kino-Veröffentlichungen überhaupt. 11,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer strömten im Sommer 2001 in die Kinosäle, um die liebevolle Parodie der in den 1960er Jahren erfolgreichen Karl-May-Verfilmungen mit Pierre Brice (1929-2015) als Winnetou und Lex Barker (1919-1973) als seinem Blutbruder Old Shatterhand zu genießen.