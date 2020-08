Neue Details zu „Suicide Squad“-Fortsetzung

23.08.2020 16:00 Uhr

Regisseur James Gunn verspricht: "The Suicide Squad" wird "anders sein als jeder Superheldenfilm, der jemals gedreht wurde". Nun gibt es neue Details.

Beim „DC FanDome“-Event hat Regisseur James Gunn (54, „Guardians of the Galaxy“) neue Details zu seinem Superheldenfilm „The Suicide Squad“ enthüllt. So wurde etwa ein Video veröffentlicht, das erste Eindrücke vom Set bietet. Außerdem stehen weitere Charaktere fest.

When @JamesGunn says, “It’s going to be different from any superhero movie ever made,” he means it! See more in this official first sneak peek behind the scenes of #TheSuicideSquad! #DCFanDome pic.twitter.com/1uV9Ve4oeX

— The Suicide Squad (@SuicideSquadWB) August 22, 2020