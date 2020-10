20.10.2020 13:33 Uhr

Neue Details zur Late-Night-Show von Stefan Raab auf TVNow

Mit einem frischen Konzept startet am 16. November die neue Late-Night-Show "Täglich frisch geröstet" auf TVNow. An der Sendung ist auch Stefan Raab beteiligt.

Die Mediengruppe RTL bringt eine neue Late-Night-Show an den Start. Ab dem 16. November soll „Täglich frisch geröstet“ zu sehen sein – auf dem hauseigenen Streamingdienst TVNow. Nicht nur das Konzept ist ungewöhnlich, auch der Entertainer Stefan Raab (54) ist daran beteiligt, der besonders für ProSieben-Formate wie „TV total“ und „Schlag den Raab“ bekannt ist.

Bereits im Juli wurde bekannt, dass Raab eine Late-Night-Show für TVNow produzieren wird. „Seit 20 Jahren meckere ich über das Programm der anderen. Jetzt habe ich festgestellt: meckern nützt nichts, ich muss persönlich helfen“, erklärte der Entertainer damals.

So läuft „Täglich frisch geröstet“ ab

Wechselnde Promi-Gastgeber müssen sich in der Show als Moderator beweisen. In dem Format sei laut Pressemitteilung aber „Schluss […] mit dem seichten Geschwafel“. Stattdessen wird in der Sendung „geröstet“, was das Zeug hält. Eine Mischung aus „Roast“ und klassischer Late-Night-Show soll dabei entstehen. Bei einem „Roast“ handelt es sich um eine Veranstaltung, bei der – meist sehr spöttische – Witze auf Kosten einer bestimmten Person gemacht werden.

„Täglich frisch geröstet“ soll demnach alle Elemente eines klassischen Late-Night-Formats besitzen – darunter eine Band, Studio-Aktionen, Talks zu aktuellen Themen und prominente Gäste. Neben dem Moderator wird es auch noch einen Roaster geben. Der eine versucht ganz normal zu moderieren, der andere röstet drauf los und bewertet den Moderator abschließend. Die Sendung wird ab dem 16. November 2020, um 20:15 Uhr, bei TVNow zu sehen sein. Die Aufzeichnungen dafür starten am 11. November.

(wue/spot)