Stars Neue Doku über Michael Schumacher geplant

Michael Schumacher / zum Skiunfall von Michael Schumacher / picture allicance/FrankHoermann/SVEN SIMON / 01/2014 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2023, 16:43 Uhr

Seit seinem Unfall gibt es nur wenig Neuigkeiten über den einstigen Formel-1-Star.

Eine neue Dokumentation soll das Leben von Michael Schumacher nacherzählen.

Der ehemalige Rennfahrer gilt als einer der besten Formel-1-Piloten der Geschichte. Vor zehn Jahren erlitt Schumacher bei einem tragischen Skiunfall ein Schädel-Hirn-Trauma und seitdem ist nur wenig über seinen gesundheitlichen Zustand bekannt. Die Familie der Sportlegende äußert sich nur sporadisch über den von der Öffentlichkeit abgeschirmten Ex-Profi, doch eine geplante Dokumentation soll sein ereignisreiches Leben jetzt für das deutschsprachige TV-Publikum nacherzählen. Die ARD-Produktion mit dem Titel ‚Being Michael Schumacher’ besteht aus fünf Teilen, die sich sowohl den beeindruckenden Erfolgen seiner Formel-1-Karriere als auch Schumachers Privatleben widmen.

„Ein Mensch, der sein Visier nur in seltenen Momenten öffnet und einen scheuen, sehr freundlichen und humorvollen Charakter zu erkennen gibt. Einer, der in der Öffentlichkeit nicht mehr sichtbar ist, aber doch immer bleibt“, steht in der Beschreibung der Dokureihe zu lesen. Wie unter anderem ‚Promiflash‘ berichtet, ließ seine Familie vor kurzem über ihren Anwalt erklären, weshalb es nur so wenige Updates zu Schumi gibt. Der Jurist sagte demzufolge im Gespräch mit ‚Legal Tribune Online‘, dass seine Angehörigen eine abschließende Meldung zwar in Betracht gezogen, sich jedoch letztendlich dagegen entschieden hätten, „denn als Betroffener hat man es nicht in der Hand, den Medien damit einen Schlussstrich zu verordnen.“ ‚Being Michael Schumacher‘ soll im Dezember in der ARD-Mediathek veröffentlicht werden. Später wird die Doku ebenfalls im TV ausgestrahlt.