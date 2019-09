Neue Festnahme im Todesfall Mac Miller

Fast pünktlich zum Todestag von Mac Miller muss sich ein Verdächtiger für den Tod des Musikers vor Gericht verantworten. Er soll dem Rapper ein gefälschtes Medikament verkauft haben.

Vor fast genau einem Jahr, am 7. September 2019, wurde Mac Miller im Alter von nur 26 Jahren tot in seinem Zuhause in Los Angeles aufgefunden. Eine Überdosis aus Drogen, Alkohol und Schmerzmitteln wurde als Todesursache bekannt gegeben.

Die Meldung war erschreckend, aber nicht unbedingt überraschend. Denn der Sänger litt seit Jahren unter psychischen Problemen und seiner Drogensucht. Die Polizei ging trotzdem davon aus, dass die Überdosis unabsichtlich war und kein geplanter Selbstmord oder gar Mord.

Gefälschtes Betäubungsmittel?

In dieses Bild passt auch die Verhaftung eines jungen Mannes namens Cameron James Pettit aus L.A. am Mittwoch, der mit dem Tod von Mac Miller assoziiert wird. Der 28-jährige mutmaßliche Drogendealer soll dem Künstler wenige Tage vor seinem Tod ein gefälschtes Betäubungsmittel verkauft haben, wie Reuters schreibt.

Laut Ermittlungen der Staatsanwaltschaft glaubte der Ex von Ariana Grande (26) Kokain und das Schmerzmittel Oxycodon von Petit zu kaufen. Das Schmerzmittel soll von dem Verhafteten allerdings mit Fentanyl gestreckt worden sein. Dabei handelt es sich um einen Wirkstoff, der um ein Vielfaches stärker als Heroin wirkt.

Wie der zuständige Assistenz-Staatsanwalt Matthew Jacobs vor seinem Büro zur Presse sagte, handelt es sich bei dem Tod von Mac Miller nicht um einen tragischen Einzelfall. Weil Fentanyl vergleichsweise billig ist, verwenden es immer mehr Drogenverkäufer um ihre Ware zu strecken, womit sich die Überdosen durch Fentanyl in der Stadt der Engel häufen.

20 Jahre Haft in Aussicht

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sitzt der Angeklagte bis zum Beginn seines Prozesses in Untersuchungshaft. Sollte er schuldig gesprochen werden, droht ihm eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren.