Von Indonesien bis Portugal Neue Folgen „Bauer sucht Frau International“: Wer ist dabei?

Carmen aus Indonesien und Olaf aus Portugal sind bereit für die Liebe. (jom/spot)

SpotOn News | 29.10.2024, 11:43 Uhr

RTL läutet den Startschuss für die siebte Staffel von "Bauer sucht Frau International" ein. Der Sender wird Anfang November acht Single-Frauen und -Männer vorstellen.

Ende September ging die 20. "Bauer sucht Frau"-Staffel an den Start. Am 2. Oktober 2005 feierte die Kuppelshow bei RTL Premiere. Seit 2019 zeigt der Sender auch die internationale Version "bauer sucht frau international". In dem Spin-off gehen Kandidatinnen und Kandidaten auf Liebessuche ins Ausland und lernen dort deutschsprachige Landwirte und Bäuerinnen kennen. Dazu laden die Single-Männer und auch -Damen wie gewohnt die Auserwählten auf ihren Hof ein. Die sechste Staffel wurde ab April 2024 gezeigt und eine siebte Staffel ist bereits gesichert.

Diese Bäuerinnen und Bauern wollen die Liebe finden

Am 3. November (17:45 Uhr, auch bei RTL+) werden die Landwirtinnen und Landwirte für die neue Staffel vorgestellt. Mit dabei sind Carmen (41) aus Indonesien, die vor 18 Jahren auswanderte und seit einem Jahr auf Bali eine kleine Pferderanch betreibt sowie Björn (29) aus Namibia, der in Windhuk geboren ist und mittlerweile in der vierten Generation deutscher Auswanderer in Namibia lebt. Marco (37) widmet sich im selben Land der Rinderzucht und Kohleproduktion. Bei ihm sind die Großeltern seiner Mutter und Urgroßeltern seines Vaters aus Berlin nach Namibia ausgewandert.

Annette (59) hat eine Hühner- und Ziegenzucht in Nova Scotia, Kanada. Sie kommt ursprünglich aus Eschwege, ist mit 18 Jahren nach England ausgewandert und 2015 weiter nach Kanada gezogen. Iris (54) ist 2000 mit ihrem Ex-Mann in die USA gegangen, nach der Scheidung baute sie sich ihren eigenen Gnadenhof für Farmtiere auf.

Roger (60) hat auf Teneriffa, Spanien sein Zuhause gefunden. Seine Familie stammt ursprünglich aus Luxemburg. Er betreibt Weinbau und ist seit drei Jahren geschieden sowie seit einem Jahr Single. Olaf (70) engagiert sich an der Algarve in Portugal in der Pferderettung. Der gebürtige Leipziger kam durch seine Tochter Kathi auf die Idee zur Auswanderung, nachdem seine Frau 2011 verstorben war. Martin (41) betreibt eine gemischte Landwirtschaft mit Weinbau, seinen Hof in der Toskana hat er 2022 erworben.

"Sucht ihr auch die große Liebe und findet einen Bauern oder eine Bäuerin interessant? Dann bewerbt euch doch und vielleicht habt ihr bald schon Schmetterlinge im Bauch", ruft RTL bei Instagram Singles dazu auf, sich für ein Kennenlernen mit den internationalen Landwirten zu melden.

Die sechste Staffel "Bauer sucht Frau International" ging dieses Jahr mit einem Skandal einher. Kandidat Andreas aus Guatemala war anfänglich bei der angeblichen Suche nach seiner Traumfrau zu sehen. Doch während der Ausstrahlung meldete er sich auf seinem Instagram-Account zu Wort und erklärte, schon "seit 25 Jahren" verheiratet zu sein. RTL zog umgehend Konsequenzen und schnitt den Kakaobauern komplett aus der Show. Andreas behauptete auf Instagram, dass sowohl seine Bewerberinnen als auch die Produktion in Guatemala von seiner Ehe erfahren haben. Das bestreitet der Sender jedoch.