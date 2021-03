Neue Folgen von „Domian live“ schon ab Anfang April

Jürgen Domian lädt wieder zu "Domian live" (wue/spot)

29.03.2021 19:15 Uhr

Bereits ab 09. April wird es neue Folgen von "Domian live" im WDR geben. Daneben sollen auch mehrere Podcast-Folgen erscheinen.

Der deutsche Kult-Talker Jürgen Domian (63, „Interview mit dem Tod“) kehrt mit „Domian live“ schon in Kürze ins deutsche TV zurück. Ab dem 09. April wird das WDR Fernsehen im zweiwöchigen Rhythmus fünf neue Folgen des Formats ausstrahlen. Jeweils um 23:30 Uhr geht es los, mit einer Ausnahme: Die Sendung vom 23. April soll in der Nacht zum 24. April um 00:00 Uhr starten.

Domian möchte „für die Leute da sein“

Passend dazu sollen erstmals zudem fünf Folgen eines eigenen Podcasts veröffentlicht werden, dessen Episoden in den Wochen zwischen den TV-Ausstrahlungen erscheinen sollen. Der Podcast soll dann in der ARD-Audiothek und bei den bekannten Anbietern erhältlich sein.

„Ich freue mich, dass es endlich soweit ist und ich in dieser schwierigen Zeit nun wieder für die Leute da sein kann“, erklärt Domian in einer Mitteilung. Nach einer Sommerpause soll „Domian live“ dann im Herbst in eine weitere Staffel gehen. Wer als Talk-Gast teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail (domian@wdr.de) oder unter der Telefonnummer 0800 220 8899 melden.