Spiel um 15 Minuten Sendezeit Joko und Klaas: Scheitern sie am Dreamteam Anke und Bastian? Die Geschichte der Unterhaltung kennt ganz besondere Dreamteams: Dick und Doof, Joko und Klaas oder auch Anke Engelke und Bastian Pastewka. Gegen die treten Joko und Klaas im November in ihrer Spiel-Show an. Angesichts der Team-Erfahrung ihrer Gegner dürfte den beiden jetzt schon die Düse gehen.