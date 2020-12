16.12.2020 16:28 Uhr

Neue „Forbes“-Liste: Kein Promi verdient mehr als Kylie Jenner

Gegen Kylie Jenner hat keiner eine Chance. Die 23-Jährige ist der mit riesigem Abstand bestverdienende Promi im Jahr 2020. Auch zwei Deutsche schaffen es in die Top 100 der aktuellen "Forbes"-Liste.

Wie in jedem Jahr veröffentlicht das „Forbes“-Magazin auch 2020 wieder seine berüchtigte Liste der bestverdienenden Promis der Welt. Und eine überflügelt alle: Kylie Jenner. Das 23-jährige Kardashian-Jenner-Clan-Küken räumte im noch laufenden Jahr unfassbare 480 Millionen Euro ab. Ihre Haupteinnahmequelle war der Verkauf großer Teile ihrer eigenen Kosmetikfirma „Kylie Cosmetics“.

Auf Platz zwei folgt ihr Schwager und Rapper Kanye West (43) – allerdings mit riesigem Abstand zu Jenner – und kolportierten 140 Millionen Euro Einnahmen in 2020. Auf den Plätzen drei bis fünf formieren sich dann mit Tennis-Profi Roger Federer (39,87 Mio. Euro) und den Fußballern Cristiano Ronaldo (35, 86 Mio. Euro) sowie Lionel Messi (33, 85 Mio. Euro) drei der besten Sportler der vergangenen Jahre.

Heidi Klum und Sebastian Vettel in den Top 100

Deutsche Stars findet man in dieser Liste nur zwei, und beide ziemlich weit hinten in den Top 100. Auf Rang 82 taucht Model Heidi Klum (47) auf, die unter anderem mit ihren TV-Shows wie „Germany’s next Topmodel“ oder „Making The Cut“ ihr Geld verdient. Rund 32 Millionen Euro sollen es 2020 gewesen sein. Auf Rang 97 folgt dann noch der viermalige Weltmeister und mittlerweile Ex-Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (33), der immerhin noch knapp 30 Millionen Euro verdient haben soll.

