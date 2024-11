Tochter von Prinz Edward wird heute 21 Neue Fotos zeigen Lady Louise Windsor beim Feiern mit ihrem Freund

Lady Louise Windsor studiert im dritten Jahr englische Literatur in St. Andrews. (ncz/spot)

SpotOn News | 08.11.2024, 20:07 Uhr

Bereits seit einiger Zeit soll Lady Louise Windsor verliebt sein. Jetzt gibt es neue Schnappschüsse von der Tochter von Prinz Edward und ihrem neuen Freund.

Lady Louise Windsor hat am 8. November ihren 21. Geburtstag gefeiert. Trotz ihrer royalen Herkunft lebt die Enkeltochter von Queen Elizabeth II. (1925-2022) und Tochter von Prinz Edward (60) offenbar ein ziemlich normales Studentenleben – inklusive einer Uniromanze.

Neue Schnappschüsse von Lady Louise und ihrem Freund

Bereits im Juni kamen Gerüchte auf, dass Lady Louise einen Freund haben soll, nachdem sie am Rande eines Kutschenfahrt-Wettbewerbs lachend und plaudernd mit einem jungen Mann abgelichtet wurde. Der britischen "Daily Mail" liegen nun neue Fotos von Lady Louise und dem jungen Mann, ihrem Kommilitonen an der Universität St. Andrews, wo sie englische Literatur studiert, vor.

Die Schnappschüsse stammen von einer Party des Theaterclubs der schottischen Universität und wurden offenbar auf deren Facebook-Seite veröffentlicht. Sie zeigen Louise und ihren Freund, der auf den Namen Felix da Silva-Clamp hören soll, lachend, tanzend und Arm in Arm für die Kamera posierend.

Er soll ihre Eltern schon kennengelernt haben

Die beiden sollen bereits seit einiger Zeit ein Paar sein und da Silva-Clamp soll auch Lady Louises Eltern, Prinz Edward und Herzogin Sophie (59), schon kennengelernt haben. Beide sollen durch ihre Leidenschaft für Amateurtheater verbunden sein. Denn wie "Hello!" weiter in Erfahrung gebracht haben will, sollen sie gemeinsam in einer Produktion namens "Dragon Fever" im Byre Theatre der Universität aufgetreten sein. Da Silva-Clamp wurde 2004 in London geboren und soll die Melbourne Grammar School in Australien besucht haben und neben dem Studium in einer Eisdiele in St. Andrews jobben.

Es wäre übrigens nicht die erste royale Romanze, die auf dem Uni-Campus in Schottland angefangen hat: Lady Louises Cousin Prinz William (42) und Ehefrau Prinzessin Kate (42) lernten sich in den frühen 2000er Jahren während ihrer Studienzeit dort kennen.