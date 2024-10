Nur auf dem Bildschirm Neue Frisur: Travis Kelce trägt plötzlich Vokuhila

Travis Kelce: Für seine neue Serienrolle hat er die Frisur gewechselt. (hub/spot)

SpotOn News | 18.10.2024, 14:14 Uhr

Travis Kelce zeigt sich auf Instagram mit Vokuhila. Der Freund von Taylor Swift folgt damit aber wohl keinem neuen Trend. Vielmehr hat die Frisur mit einem neuen Job zu tun.

Trägt NFL-Star Travis Kelce (35) seit neuestem eine Vokuhila-Frisur? Auf Instagram ist er derzeit so zu bewundern. Eine echte Typveränderung will der Freund von Taylor Swift (34) damit aber wohl nicht erreichen. Vielmehr ist der neue Look Teil seiner Rolle in der Serie "Grotesquerie". In den sozialen Medien ist er als sein Seriencharakter Eddie Lachlan zu sehen, den er in der gruseligen FX-Show darstellt.

Video News

In einem Instagram-Post, der vom Sender geteilt wurde, sieht man den Star der Kansas City Chiefs mit seiner neuen Frisur und ziemlich ängstlich dreinblickend. "Nichts ist so, wie es scheint", heißt es in der Bildunterschrift, in der weiter steht: "Niemand ist der, der er zu sein scheint. Episode 7 von FX's Grotesquerie kann jetzt auf Hulu gestreamt werden."

Beginn einer Hollywood-Karriere?

In dem Instagram-Clip ist Travis Kelce, der in der Serie Medienberichten zufolge einen Krankenhausmitarbeiter spielt, zunächst mit seinem charakteristischen Kurzhaarschnitt, schwarzem Oberteil und Jeans zu sehen. Der NFL-Star lächelt, während er sein Outfit vor der Kamera überprüft, verdeckt dann die Linse, um anschließend eine ziemlich interessante Verwandlung zu zeigen. Am Ende präsentiert er sich mit Vokuhila, brauner Lederjacke und einem karierten Holzfällerhemd. Zur Begeisterung zahlreicher Fans, wie in den Kommentaren zu lesen ist.

Dass der Sportler eine Rolle in der neuen Horrorserie von Ryan Murphy (58) spielen wird, sickerte bereits im Frühjahr durch. Anfang Mai berichtete der "Hollywood Reporter", dass Kelce in der FX-Serie zu sehen sein wird. Auch Hauptdarstellerin Niecy Nash (54) bestätigte dies in einem Instagram-Post im Mai, auf dem sie gemeinsam mit Kelce zu sehen ist. Sie schrieb dazu: "Travis, Willkommen bei Grotesquerie".

Offiziell wird die Rolle in "Grotesquerie" sein erster Auftritt als Schauspieler sein. Sein Debüt auf der großen Bühne hatte er aber schon anderweitig. Bei einem Auftritt seiner Freundin Taylor Swift in London kam Kelce überraschend auf die Bühne und performte mit Swift gemeinsam einen Skit für einen ihrer Songs.