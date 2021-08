Neue Gerüchte: Findet das Dschungelcamp 2022 in Deutschland statt?

Dr. Bob, hier vor wenigen Jahren in Köln, könnte womöglich auch 2022 wieder dabei sein, selbst wenn das Dschungelcamp in Deutschland stattfinden sollte. (wue/spot)

15.08.2021 12:06 Uhr

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das Dschungelcamp in diesem Jahr nicht in Australien stattfinden. Aber wie sieht es mit der kommenden Staffel aus?

Wird RTL das Dschungelcamp im kommenden Jahr wieder in Australien drehen können? Diese Frage stellen sich Fans schon seit geraumer Zeit. Denn „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ konnte Anfang des Jahres wegen der Corona-Pandemie nicht dort stattfinden. Stattdessen gab es eine Ersatzshow. Angeblich sucht der Sender derzeit nach geeigneten Locations in Deutschland, um die Sendung Anfang 2022 womöglich aus der Heimat ausstrahlen zu können, wie „Bild am Sonntag“ berichtet.

In den vergangenen Jahren teilten sich die britische Variante des Formats und das deutsche Dschungelcamp für gewöhnlich das Camp in Australien. Anfang August wurde bekannt, dass die neue Staffel der britischen Show allerdings in Wales produziert wird. Wie in der vergangenen Staffel, die wie das deutsche Format wegen der Pandemie nicht Down Under gedreht werden konnte, wird es wieder auf Schloss Gwrych gehen.

Burg in Süddeutschland gesucht?

Einen ähnlichen Plan verfolge nun laut „Bild am Sonntag“ angeblich auch RTL. Demnach überlege man auch für die deutsche Fassung ein Schloss oder eine Burg in der Heimat zu finden. Der Sender prüfe derzeit mehrere Möglichkeiten in Süddeutschland. RTL wollte sich dazu allerdings bisher nicht äußern.

Im Januar 2021 konnte der Sender das Dschungelcamp nicht in gewohnter Form ausstrahlen und zeigte stattdessen die Ersatzsendung „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“, in der ein fester Teilnehmer für die kommende Staffel gesucht wurde. Ex-„Bachelorette“-Kandidat Filip Pavlovic (27) sicherte sich das Ticket für 2022. Auch Sänger Lucas Cordalis (54) und Designer Harald Glööckler (56) stehen bereits als Kandidaten für das nächste Dschungelcamp fest.

Dr. Bob (71), der heimliche Star des Dschungelcamps, könnte ebenso wieder dabei sein – selbst wenn die Show in Deutschland gedreht werden sollte. Bereits für „Die große Dschungelshow“ war er Anfang des Jahres angereist.