Neue Hauptrolle für „Game of Thrones“-Star Gemma Whelan

19.04.2021 20:36 Uhr

Die unter anderem aus "Game of Thrones" und "Killing Eve" bekannte Schauspielerin Gemma Whelan hat sich eine neue Hauptrolle gesichert - in der Thriller-Serie "The Tower".

In der neuen britischen Thriller-Mini-Serie „The Tower“ übernimmt Gemma Whelan (39) die Hauptrolle von Detective Sergeant Sarah Collins. Das teilt der Sender ITV mit. Whelan ist besonders bekannt als Asha Graufreud aus „Game of Thrones“ und aus der Serie „Killing Eve“.

Die dreiteilige Mini-Serie basiert auf dem Kriminalroman „Post Mortem“ der Autorin Kate London und wird von „Homeland“-Autor und Executive Producer Patrick Harbinson adaptiert. Wer an der Seite von Whelan zu sehen sein wird, ist derzeit nicht bekannt. Die Dreharbeiten sollen noch diesen Monat beginnen.

In „The Tower“ stürzen ein Polizist und eine Teenagerin von einem Hochhausdach in London in den Tod. Ein fünfjähriger Junge und eine junge Polizisten überleben den Vorfall auf dem Dach. Collins (Whelan) nimmt die Ermittlungen auf, als die Polizistin wenige Stunden später verschwindet.