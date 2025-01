Giovanni Zarrella und mehr Neue Musik im neuen Jahr: Auf diese Alben freuen wir uns 2025

Giovanni Zarrellas Fans können sich 2025 auf sein siebtes Studioalbum freuen. (paf/spot)

SpotOn News | 04.01.2025, 16:00 Uhr

Auf Musikfans der unterschiedlichsten Genres warten im neuen Jahr neue Alben. Neben Schlagerstar Giovanni Zarrella veröffentlichen auch diese Künstler 2025 frisches Liedmaterial.

Das musikalische 2024 war gezeichnet von großen Comebacks und den Hype um Popstar Taylor Swift (35). Das neue Jahr wird nicht nur für Pop-, sondern auch für Schlager- und Rock-Fans spannend. Aber auch Rap- und Indie-Begeisterte kommen 2025 auf ihre Kosten. Diese Künstlerinnen und Künstler haben bereits frisches Material angekündigt.

Franz Ferdinand

Der Januar beginnt mit viel Energie und einem Jubiläum: 20 Jahre nach ihrem Debüt veröffentlichen die Indie-Rocker Franz Ferdinand ihr sechstes Studioalbum. Ihr erstes Album seit sechs Jahren kündigten sie für den 10. Januar an. Passend zum Titel "The Human Fear" sinniert Frontmann Alex Kapranos (52) auf dem Longplayer über verschiedene Ängste. Die Isolationsangst ist einem Interview mit "NME" zufolge genauso Thema wie die "Angst davor, eine Beziehung zu verlassen oder in ihr zu bleiben".

Bereits einen Monat nach Release gibt die Gruppe ihre neuen Songs wie "Audacious" und ihre Hits vor deutschem Publikum zum Besten. Hierzulande spielen sie in München, Berlin und Köln je ein Konzert. Auf der Tour bringen sie neben ihren neuen Songs auch ein neues Gesicht mit: Audrey Tait (geb. 1987) übernahm nach Paul Thomsons (48) Ausstieg den Platz hinter dem Drumkit und ist erstmals auf einem Album der Band zu hören.

Roland Kaiser

Ende Januar schlagen die Herzen von Schlagerfans höher. Roland Kaiser (72) bringt zwei Jahre nach seinem Charterfolg "Perspektiven" am 31. Januar das nächste Werk auf den Markt. Aus "Marathon" koppelte er vorab die Single "Ich werde da sein" aus. Für das Musikvideo, in dem er seinen Anhängern Unterstützung in Krisen zusichert, engagierte der Schlagerstar drei Leichtathletinnen.

Kaiser selbst hat für 2025 große Pläne: Nachdem er im letzten Jahr sein 50. Bühnenjubiläum auf einer Tour ausgiebig feierte, verlängert er sie um einige Zusatzkonzerte. Im Rahmen einer Open-Air-Tournee tritt er in fünf deutschen Städten auf. Wie jedes Jahr steht zudem die viertägige "Kaisermania" auf dem Programm.

Giovanni Zarrella

Auch bei Giovanni Zarrella (46) steht im nächsten Jahr einiges an. Der italienische Schlagersänger kündigte für den 25. April das Album "Universo" an, auf dem seinem Label zufolge erstmals von ihm geschriebene Lieder zu hören sind. Ob er den Erfolg seiner vergangenen zwei Platten fortsetzen kann?

Mit diesen platzierte sich der Moderator auf dem ersten Rang der deutschen und österreichischen Albumcharts. Einen ersten Hinweis auf den Sound des neuen Tonträgers gab er im März mit der Single "Danza", auf die 2024 drei weitere Singleauskopplungen folgten. Mit diesen und weiteren Tracks nimmt er die Zuhörerinnen und Zuhörer in die Hochphase des Italo-Disco-Pop der 1980er-Jahre mit. Live begibt er sich mit seinen Fans auf acht Konzerten auf die Zeitreise.

Samra

Nachdem es lange Zeit still um ihn war, meldet sich Deutschrapper Samra (29) am 25. April mit seinem Album "Zeitgeist" zurück. Der Musiker sah sich 2021 mit einem Vergewaltigungsvorwurf konfrontiert und veröffentlichte seitdem nur vereinzelte Songs. Nun folgt eine Platte, deren Deluxe-Version über 40 Tracks beinhalten soll.

Im Mittelpunkt der ersten Single "Es tut mir leid" stehen "die inneren Konflikte und Herausforderungen, die den Berliner Rapper in den letzten Jahren begleitet haben". Wenige Wochen später folgte die zweite Single "Fremder", für die er den Rapper Liaze mit an Bord holte. Auch neben der Musik hält sich Samra beschäftigt: Einen Monat vor der Albumankündigung gründete er seine eigene Modemarke.

Ringo Starr

Wie seine ehemaligen Beatles-Kollegen baute sich Ringo Starr (84) nach dem Band-Aus eine Solokarriere auf, die mittlerweile 20 Alben stark ist. Am 10. Januar fügt er seiner Diskografie eine weitere LP hinzu. Wie er zunächst mit Bildern im Cowboy-Hut anteaserte und schließlich in einer Mitteilung bestätigte, widmet er sich auf "Look Up" der Country-Musik.

Für die elf Songs arbeitete er mit dem Produzenten T Bone Burnett (76) sowie zahlreichen Gastmusikern zusammen, darunter dem Duo Larkin Poe. Wie Starr im Gespräch mit "Variety" erklärte, sei er durch Beatles-Lieder wie "Matchbox" schon lange dem Country-Genre verbunden. Mit "Time On My Hands" gab er Mitte Oktober einen ersten Vorgeschmack auf sein 21. Soloalbum. Die Single bringe alle für die Musikrichtung charakteristischen Themen zusammen: "Sie wissen schon, die Frau ist weg, der Hund ist tot, und es gibt kein Geld für die Musikbox", erklärte der britische Musiker.

Inhaler

Auch aus dem Nachbarland gibt es bald neue Musik. Die junge Alternative-Rock-Formation Inhaler präsentiert mit "Open Wide" am 7. Februar ihr drittes Album. Die Band um Bonos (64) Sohn Elijah Hewson (25) löschte alle Instagram-Posts, bevor sie in einem Zusammenschnitt einen Einblick in die Studio-Aufnahmen gab. "Wo wir in den vergangenen Monaten gewesen sind. Alle guten Dinge sind drei", kündigten sie die Platte an.

Als Vorbote der 13-teiligen Liedersammlung diente die Single "Your House", die Inspiration aus den 1970er-Jahren ziehen soll. Die Dubliner Band feierte schon vor ihrem Debüt "It Won't Always Be Like This" (2021) ihren Durchbruch. Das Musikmagazin "NME" bezeichnete das Quartett als einen der hundert wichtigsten Künstler des Jahres 2020.

The Darkness

Eine längere Bandgeschichte kann The Darkness vorweisen. Die englische Gruppe gründete sich im Jahr 2000 und legt seit "Permission To Land" (2003) regelmäßig mit neuem Liedmaterial nach. Internationale Bekanntheit verschaffte ihnen der Ohrwurm "I Believe In a Thing Called Love", in dem Sänger Justin Hawkins (49) die Höhe seiner Stimme zur Schau stellt.

Gemächlicher geht es in "The Longest Kiss", der ersten Single des kommenden Albums, zu. Dennoch geht es auch hier um die Liebe. "The longest kiss I've ever had in my life / I think I've found my wife", heißt es unter anderem in den Lyrics. Der poppige Song kündigte im September den Longplayer "Dreams On Toast" an, der im März erscheint.

Blondie

"Neues Blondie-Album nächstes Jahr". Mit wenigen Worten und einem Bild von Debbie Harry (79) verkündete Gitarrist Chris Stein (74) die Neuigkeit auf Instagram. Das Schwarz-weiß-Foto zeigte die Blondie-Sängerin, wie sie sich auf einem Stuhl im Studio zurücklehnt.

Sie selbst äußerte sich noch nicht zu der Ankündigung. Auch ein genaues Veröffentlichungsdatum oder ein Titel des neuen Werks der US-amerikanischen Rock-Gruppe ist bislang nicht bekannt.

Lady Gaga

Mehr Details gab Lady Gaga (38) über ihr neues Album preis. In einem "Vogue"-Interview verriet sie, "LG 7" werde im Februar 2025 erscheinen. Erst im vergangenen Herbst veröffentlichte die Pop-Ikone überraschend "Harlequin", das als Begleitalbum zu "Joker: Folie à Deux" (2024) diente.

Ein erstes Lied ihres kommenden Albums teilte sie Ende Oktober. Auf "Disease" sticht vor allem die musikalische Begleitung in Form von Synthesizern und Schlagzeug hervor. Eine Tracklist, ein Erscheinungsdatum und der finale Titel stehen noch aus.

FKA Twigs

FKA Twigs (36) veröffentlichte zuletzt 2019 ein Studioalbum. Mehr als ein halbes Jahrzehnt und eine Hauptrolle in einem Film später kehrt sie zur Musik zurück. In dem Clip zur Single "Eusexua" aus dem gleichnamigen Album stellte sie ihre Tanzkünste unter Beweis. Zusammen mit einigen Tänzern führte sie eine auf den Beat des elektronischen Stücks abgestimmte Choreographie auf.

Nach dem Titeltrack und der zweiten Single "Perfect Stranger" erscheint das Album der Ex-Verlobten von Robert Pattinson (38) am 24. Januar.