19.11.2020 11:49 Uhr

Neue Nackt-Show bei VOX: Diese 16 Promis lassen die Hüllen fallen

Zum Drehstart der neuen VOX-Sendung "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" hat der Sender alle 16 Promis bekanntgegeben, die darin die Hüllen fallen lassen.

In der neuen VOX-Sendung „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ lassen 16 Prominente – acht Frauen und acht Männer – die Hüllen fallen. Moderiert werden die beiden Shows von Guido Maria Kretschmer (55). Die „Let’s Dance“-Juroren Motsi Mabuse (39) und Joachim Llambi (56) coachen die Frauen (Mabuse) bzw. Männer (Llambi) für die Bühnenshow. Die Botschaft des Formats: Wer sich auszieht, kann sein Leben retten. Welche 16 Promis helfen dabei, auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam zu machen?

Das sind die acht Frauen

Zum Drehstart der Sendung, die im Frühjahr im TV (und via TVNow) gezeigt wird, hat VOX am Donnerstag (19. November) die acht Frauen und acht Männer verkündet. Sieben Namen hatte die „Bild am Sonntag“ bereits genannt. Ex-Fußballerin Nadine Angerer (42), Model Elena Carrière (24), Schauspielerin Mimi Fiedler (45), Mirja du Mont (44) und Moderatorin Ulla Kock am Brink (59) sind dabei. Schlagersängerin Stefanie Hertel (41), die diesjährige „Let’s Dance“-Gewinnerin Lili Paul-Roncalli (22) und Schriftstellerin Nicole Staudinger (38) nehmen ebenfalls teil.

„Ich habe ziemlich Angst, weil ich mich nackig machen muss und schiebe Prävention auch gerne mal auf, aber damit ist jetzt Schluss: Damit Leute nicht die Riesenlücke hinterlassen, die betroffene Freunde und Verwandte durch die Krankheit schon in meinem Leben hinterlassen haben“, sagt Ulla Kock am Brink über ihre Teilnahme. Sie ist mit 59 Jahren die älteste Kandidatin.

Für die ehemalige Profifußballerin Nadine Angerer hat die Show einen persönlichen Bezug, wie sie erzählt: „Ich mache mich leidenschaftlich gerne nackig, weil ich dankbar bin, dass meine Mutter und meine Tante noch am Leben sind, weil sie rechtzeitig zur Krebsvorsorge gegangen sind!“

Das sind die acht Männer

Ex-Fußballprofi Marco Russ (35) musste am eigenen Leib erfahren, „wie es ist, von heute auf morgen mit dem Thema Krebs umzugehen. Meine Botschaft ist zu zeigen, wie wichtig es als Mann ist, früh zur Vorsorge zu gehen. Die Angst davor zu nehmen und sich so viel Zeit für seinen eigenen Körper zu nehmen.“ Der frühere Eintracht-Frankfurt-Kapitän hatte im Frühjahr 2016 die Diagnose Hodenkrebs erhalten und musste zwei Chemotherapien machen. Im Herbst 2016 folgte die Nachricht, dass er wieder gesund sei. Zum Saisonabschluss 2020 beendete er seine Profikarriere.

Einen persönlichen Bezug zum Thema Krebs hat etwa auch Schauspieler und Unternehmer Jimi Blue Ochsenknecht (28): „Ich bin dabei, weil ich einen Bekannten an Prostatakrebs verloren habe und die Vorsorge auch bei jungen Männern schon sehr sehr wichtig und Krebs eben Scheiße ist!“ Ex-„Lindenstraße“-Star Thorsten Nindel (55) zieht ebenfalls blank wie Autor und Comedian Bastian Bielendorfer (36), Ex-Turner Philipp Boy (33), Komiker Faisal Kawusi (29), Ex-Handballspieler Uli Roth (58) sowie Moderator Jochen Schropp (41).

(cam/spot)