05.11.2020 20:45 Uhr

Neue Primetime-Quizhow im TV: „Die Hitwisser“

Im deutschen TV gibt es offenbar noch zu wenig Quiz-Shows. Also kommt noch eine zu all den Pilawas, Pflaumes, Bommes', Balders' und Jauchs dazu: "Die Hitwisser"! Die was?

„Die Hitwisser“ sind vier prominente Rateteams, die in privater Atmosphäre über Musikfragen rätseln und gewinnen wollen. Dabei schwelgen Tim Mälzer & Sasha, Verona & San Diego Pooth, Jan Köppen & Laura Wontorra sowie Stefanie Hertel und ihr Ehemann Lanny Lanner in Erinnerungen und teilen ihr Partywissen.

Aber nicht nur die Promis, auch die Zuschauer dürfen zu verschiedenen Musikthemen quizzen und hören ihre Lieblingssongs. „Mitgrooven und Mitsingen erwünscht“, heißt es in einer Meldung von VOX.

Darum geht’s in „Die Hitwisser“

Vier prominente Rateteams, Rätsel rund um die größten Stars und Hits der Musikgeschichte und die Frage, wer der größte Musikexperte ist – das ist das neue VOX-Musik-Quiz „Die Hitwisser“. In 25 Frage- und fünf Bonusspielrunden stellen sich die prominenten „Hitwisser“ einem launigen Wettkampf um die musikalische Ehre und schwelgen bei Einspielern zu verschiedenen Musikhemen nicht nur in Erinnerungen, sondern rätseln anschließend auch über Fragen zum Song oder Interpreten.

Musikalische Einwürfe der Promis

Dabei ist nicht nur Fachwissen gefragt: Kommen die Teams mal ins Grübeln, können sie unter Umständen auch mit unnützem, aufgeschnapptem oder hergeleitetem Wissen punkten. Die Zuschauer können mitraten und mitsingen und sich von der einen oder anderen musikalischen Anekdote der Promis überraschen lassen.

Am Ende kommt dann die große Auflösung: Welches Promi-Team entpuppt sich als Deutschlands Hitwisser, wer bleibt nur Mitwisser und wer ein A-Little-Bit-Wisser?

Start ist am 1. Dezember um 20.15 Uhr bei VOX.