Neue „Promi Big Brother“-Staffel startet am 6. August

Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren erneut die neue Staffel von "Promi Big Brother". (dr/spot)

11.06.2021 11:32 Uhr

Der TV-Container wartet schon auf seine neuen Gäste: Am 6. August startet die neue Staffel der Sat.1-Show "Promi Big Brother".

Die neue Staffel der Sat.1-Show „Promi Big Brother“ steht bereits in den Startlöchern. Wie der Sender am Freitag bekannt gab, geht es bereits am 6. August um 20:15 Uhr mit dem Live-Einzug der Stars in den TV-Container los. Die Moderatoren Marlene Lufen (50) und Jochen Schropp (42) begrüßen in diesem Jahr an zwölf von 22 Ausstrahlungstagen jeweils live zur Primetime die Zuschauer. Während der restlichen zehn Termine werden die besten Szenen des Tages um 22:15 Uhr auf dem Sender ausgestrahlt. Insgesamt läuft die Staffel damit wie schon im Jahr zuvor drei Wochen.

Zum ersten Mal melden sich direkt im Anschluss ebenfalls live in Sat.1 Melissa Khalaj (32) und Jochen Bendel (53) täglich mit „Promi Big Brother – Die Late Night Show“, um das Gesendete Revue passieren zu lassen. Die Sendung lief zuvor beim Schwestersender Sixx.

In der vergangenen achten Staffel räumte 2020 der ehemalige Sportreporter Werner Hansch (82) den Gesamtsieg ab und konnte anschließend dank der Siegprämie einen großen Teil seiner Spielschulden zurückbezahlen. Welche Promis in diesem Jahr teilnehmen werden, ist bislang noch nicht bekannt.