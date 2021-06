Neue Psycho-Apple-Serie mit Paul Rudd und Will Ferrell

20.06.2021 19:30 Uhr

Will Ferrell und Paul Rudd präsentieren ihre neue Serie. Apple TV+ zeigt den Trailer für die kommende Serie "The Shrink Next Door".

Paul Rudd (52) und Will Ferrell (53) standen schon etliche Male gemeinsam vor der Kamera. Sie drehten schon so manche Komödie miteinander-Für die neue Apple-Serie „The Shrink Next Door“ wagten sie sich auf neues Terrain.

Anstatt Comedy heißt es jetzt Psycho, Verbrechen und Manipulation.

Manipulative Patient-Arzt-Beziehung

Inspiriert von wahren Begebenheiten erzählt „The Shrink Next Door“ von der bizarren Beziehung zwischen Star-Psychiater Dr. Isaac ‚Ike‘ Herschkopf und seinem langjährigen Patienten Martin ‚Marty‘ Markowitz

Will Ferrell spielt den zurückhaltenden Martin. Paul Rudd mimt den Arzt, der sich langsam und heimlich in Martins Leben einfügt. Er zieht sogar in dessen Haus in den Hamptons ein und überredet seinen Patient dazu, ihn zum Präsidenten des Familienunternehmens zu machen.

Die Serie zeigt, wie sich eine scheinbar normale Arzt-Patienten-Dynamik in eine ausbeuterische, manipulative Beziehung verwandelt.

Will Ferrell (li.) und Paul Rudd.

Weitere Stars im Cast

Neben den beiden Superstars finden sich noch weitere berühmte Schauspielerinnen im Cast. Kathryn Hahn (47), die man aus „Bad Moms“ kennt, spielt Martins Schwester. Casey Wilson (40) aus „Happy Endings“ mimt die Rolle von Dr. Isaac ‚Ike‘ Herschkopfs Ehefrau.

„The Shrink Next Door“ wird am 12. November auf Apple TV+ veröffentlicht.

Nach einer wahren Geschichte

Wie gesagt basiert die Serie auf einer wahren Geschichte. Genauer gesagt auf dem gleichnamigen Podcast von Joe Nocera. Darin erzählt der Journalist über seine seltsamen Nachbarn, den Psychiater Dr. Isaac ‚Ike‘ Herschkopf, der seine Beziehung zu seinen Patienten zu seinem persönlichen Vorteil missbraucht.

Nach dem Erscheinen des Podcasts meldeten sich mehrere seiner Patienten zu Wort. Inzwichen wurde der Arzt dazu angewiesen, seine Approbation in New York abzugeben, weil er im Umgang mit mehreren Patienten gegen berufliche Standards verstoßen hatte.

Gemeinsame Filme von Paul Rudd und Will Ferrell

Die Stars standen schon etliche Male zusammen vor der Kamera. Sie drehten folgende vier Filme gemeinsam

1.Anchorman – Die Legende von Run Burgundy

2. Anchorman – Die Legende kehrt zurück

3. Zwischen zwei Farnen: Der Film

4. Wake Up, Ron Burgundy: The Lost Movie