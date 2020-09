17.09.2020 12:10 Uhr

Neue Reisewarnungen: Diese beliebten Städte sind Corona-Hotspots

Die Corona-Neuinfektionen steigen weiter. Besonders stark zuletzt in europäischen Großstädten. Für einige davon gilt nun eine offizielle Reisewarnung.

Auf Grundlage der vom Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch veröffentlichten, aktualisierten Liste der Corona-Risikogebiete hat die Bundesregierung offizielle Reisewarnungen für folgende europäische Städte ausgesprochen: das österreichische Wien, die niederländischen Städte Amsterdam und Rotterdam sowie Budapest in Ungarn.

Der verpflichtende Test

Eine Reisewarnung ist kein Verbot. Wer aber trotzdem in diese Regionen reist, muss sich bei der Rückkehr einem Test unterziehen oder in Quarantäne: „Das COVID-19-Infektionsaufkommen in Österreich nimmt derzeit zu. Im Bundesland Wien liegt die Inzidenz derzeit bei mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage, weshalb das Bundesland zum Risikogebiet eingestuft wurde. Daraus resultiert bei Einreise nach Deutschland ein verpflichtender kostenloser COVID-19-PCR-Test und ggf. eine Quarantäneverpflichtung“, heißt es – exemplarisch zu Österreich – dazu vom Auswärtigen Amt.

Eine gute Seite hat die Reisewarnung aber auch: Verbraucher können Buchungen nun kostenlos stornieren.

Mehr zum Thema:

Aktuell geltende Reisewarnungen in Europa

Neben den oben genannten gelten auch weiterhin die Reisewarnungen für einige Regionen in Spanien und Frankreich, darunter die Region Ile-de-France mit der Hauptstadt Paris oder die Mittelmeerinsel Korsika. In Kroatien sind inzwischen sieben Regionen von Reisewarnungen betroffen. In Tschechien ist Prag und nun auch die angrenzende Mittelböhmische Region betroffen. In der Schweiz stehen die Kantone Freiburg, Genf und Waadt auf der Liste.

(ili/spot)