"Margo's Got Money Troubles" Neue Serienhauptrolle für Michelle Pfeiffer

Neues Serienprojekt mit Michelle Pfeiffer (ili/spot)

SpotOn News | 24.09.2024, 18:15 Uhr

Hollywoodstar Michelle Pfeiffer steht zusammen mit ihren Kolleginnen Elle Fanning und Nicole Kidman für die Apple TV+ Serie "Margo's Got Money Troubles" vor der Kamera.

Michelle Pfeiffer (66) wird die Hauptrolle in der kommenden Apple TV+ Serienadaption des Romans "Margo's Got Money Troubles" von Rufi Thorpe spielen. Wie "Variety" weiter meldet, wurde die acht Episoden umfassende Serie im Februar nach einem plattformübergreifenden Bieterwettstreit bei Apple in Auftrag gegeben. Pfeiffer wird neben den bereits angekündigten Schauspielerinnen Elle Fanning (26) und Nicole Kidman (57) zu sehen sein.

Darum geht es in "Margo's Got Money Troubles"

In der Beschreibung der Romanhandlung geht es um Margo Millet (Fanning), die Tochter einer Hooters-Kellnerin (Pfeiffer) und eines ehemaligen Profi-Wrestlers. Als arbeitslose, alleinerziehende Mutter in ihren frühen 20ern kämpft Margo darum, über die Runden zu kommen, was sie schließlich dazu bringt, einen OnlyFans-Account zu eröffnen.

Als ihr Vater wieder in ihr Leben tritt, beginnt sie, seine Lektionen aus der Welt des Profi-Wrestlings in ihre Arbeit bei OnlyFans einfließen zu lassen, was zu unerwartetem Erfolg führt.

Filmstar Michelle Pfeiffer immer öfter im TV

Dies ist die jüngste hochkarätige TV-Rolle, die Pfeiffer in den vergangenen Monaten bekommen hat. Im August wurde berichtet, dass sie die Hauptrolle in der Taylor-Sheridan-Serie "The Madison" für Paramount übernehmen wird.

Pfeiffer ist in erster Linie für ihre Filmrollen bekannt, obwohl sie sich in den letzten Jahren mehr ins Fernsehen gewagt hat. So spielte sie kürzlich die Rolle der Betty Ford in der Showtime-Serie "The First Lady" (2022). Außerdem erhielt sie eine Emmy- und eine Golden-Globe-Nominierung für ihre Arbeit in dem HBO-Film "The Wizard of Lies" (2017).

Im Bereich Film wurde sie für drei Oscars nominiert – einen für "Gefährliche Liebschaften" (1988), einen für "Die fabelhaften Baker Boys" (1989) und einen für "Love Field" (1992). Zudem hat sie in Filmen wie "Batman Returns" (1992), "Scarface" (1983) und "Weißer Oleander" (2002) mitgespielt.