"Die Superduper Show" Neue Show mit Katrin Bauerfeind und den Kaulitz-Zwillingen

Katrin Bauerfeind bekommt eine neue Show. (eyn/spot)

SpotOn News | 13.06.2024, 11:45 Uhr

Katrin Bauerfeind moderiert seit sieben Staffel das Finale von "Wer stiehlt mir die Show?" auf ProSieben. Ab Herbst 2024 bekommt sie jetzt ihre eigene Sendung - mit doppelter Unterstützung von Bill und Tom Kaulitz.

ProSieben setzt auf Katrin Bauerfeind (41) und Zwillingspower. Ab Herbst 2024 bekommt die Moderatorin eine eigene Show. In "Die Superduper Show" geht es darum, eine eigene Mini-Show "zu kreieren und zu inszenieren", heißt es in der Pressemitteilung. In jeder Ausgabe stellen sich fünf Prominente dieser Aufgabe. "Die Herausforderung: Auftrag und Inspiration für die Shows geben Kinder", erklärt der Sender weiter.

Die Kaulitz-Twins sind mit dabei

Unterstützung bekommt Katrin Bauerfeind, die seit mittlerweile sieben Staffeln das Finale der Erfolgssendung "Wer stiehlt mir die Show?" moderiert, in ihrer neuen Sendung von Tom und Bill Kaulitz (34). Die Zwillinge von Tokio Hotel sind in jeder Folge zu Gast. Genauere Informationen über Ausstrahlungstermine gibt es noch nicht.

Die Kaulitz-Twins sind neben ihrer Musikkarriere längst alte Hasen im TV-Geschäft. Ihre eigene Musiksendung "That's My Jam" wurde im vergangenen Jahr mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet – und stach damit neben der "Giovanni Zarrella Show" auch "Wer stiehlt mir die Show?" aus. Zuletzt saßen sie in der Jury von "The Voice of Germany". Außerdem läuft mit "Kaulitz & Kaulitz" am 25. Juni auf Netflix eine Doku-Serie über die berühmtesten Zwillinge Deutschlands an.