"Du gewinnst hier nicht die Million" Neue Show mit Stefan Raab: RTL gewährt erste Einblicke

Stefan Raab ist zurück: Ab Mittwoch läuft seine neue Show "Du gewinnst hier nicht die Million" auf RTL+. (dr/spot)

SpotOn News | 15.09.2024, 10:44 Uhr

Stefan Raab ist wieder da! Im Anschluss an seinen Comeback-Kampf gegen Regina Halmich verkündete die Entertainer-Legende, in Zukunft für RTL wieder in Shows vor der Kamera zu stehen. Jetzt gab der Sender einen ersten Blick in sein neues Studio preis.

Schon am kommenden Mittwoch, dem 18. September 2024, geht es um 20:10 Uhr auf RTL+ los: "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" wird dann exklusiv beim Streamingportal des Privatsenders zum ersten Mal ausgestrahlt. Die Aufzeichnung der Sendung findet bereits am Dienstag statt, wie TV-Legende Stefan Raab (57) nach seinem Comeback-Kampf gegen Regina Halmich (47) am Samstagabend live im TV verkündete. Jetzt gewährte RTL einen ersten Einblick in das Studio der neuen Show.

Auf der Sender-Webseite veröffentlichte man dazu einen kurzen Trailer, in dem Raab sein neues Wohnzimmer zeigt. "So, jetzt geht's los: Das ist mein neues Studio" – mit diesen Worten präsentiert der Moderator seinen neuen Arbeitsplatz, in dem noch ordentlich gewerkelt wird. Im Hintergrund sieht man Mitarbeiter, die mit dem Bühnenaufbau beschäftigt sind, auch ein Staubsauger steht noch arglos mitten im Raum. "Hier wird gerade noch aufgebaut", so Raab. Er hoffe, dass bis zur Aufzeichnung alles fertig werde. Es werde die "erste Entertainment-Quiz-Competition-Hybrid-Show der Welt", erklärt Raab und zeigt dabei sowohl seinen Moderationsplatz, als auch eine Art Kulissen-Einkaufsladen sowie die Spiele-Area.

Stefan Raab: "Ich mache wieder Shows!"

Stefan Raab hatte bereits am Samstagabend direkt nach dem Kampf gegen Halmich die Katze aus dem Sack gelassen. "Ich mache wieder Shows!", verkündete er noch im Ring. In einer Pressekonferenz wenige Minuten später wurde Raab detailreicher. Er habe einen Fünf-Jahresvertrag mit RTL unterzeichnet, der große Shows beinhalte, aber eben auch das wöchentliche Format "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab", das ausschließlich bei RTL+ zu sehen sein wird.

In der 90 Minuten langen Show treten Gäste gegen Raab an und versuchen, eine Million Euro zu gewinnen. Er selbst moderiere, stelle die Quiz-Fragen und trete aber auch in Duellen gegen die Herausforderer an. Wechselnde Gast-Moderatoren betreuen einzelne Spielrunden. Am Mittwoch (und in den zwei folgenden Ausgaben) wird sein ehemaliger Show-Praktikant Elton (53) in dieser Rolle zu sehen sein. Und wie können die Kandidaten die Million absahnen? Laut Raab eigentlich ganz einfach: "Die Kandidaten müssen alles richtig machen. Alle Spiele, alle Fragen."