50 Tage im Container Neue Staffel „Big Brother“ startet im Frühjahr 2025

"Big Brother" geht im Frühjahr 2025 in eine neue Staffel. (eyn/spot)

SpotOn News | 14.10.2024, 23:27 Uhr

"Promi Big Brother" ist gerade noch in vollem Gange, da wird schon die nächste Normalo-Staffel angekündigt. Im Frühjahr 2025 geht "Big Brother" in eine neue Runde. Aktuell sucht der Streamingdienst Joyn noch Bewerber.

Der große Bruder öffnet seine Pforten wieder für Normalsterbliche. Aktuell kann man bei "Promi Big Brother" allerlei Stars und Sternchen wie Mike Heiter (32), Mimi Fiedler (49) oder Max Kruse (36) beim Leben im TV-Container beobachten. Jetzt hat Joyn aber bereits die nächste Normalo-Staffel angekündigt. Im Frühjahr 2025 startet wieder "Big Brother" auf der Streamingplattform.

"50 Tage, 24 Stunden Überwachung, ein Container und kein Kontakt zur Außenwelt", heißt es in einer Pressemitteilung. Aktuell sucht die Produktion noch mutige Bewerberinnen und Bewerber für die Sendung. "Menschen von nebenan, Menschen von schrill bis leise, Menschen von hip bis bodenständig. Egal ob 18 oder 80 Jahre, ob Einzelkämpfer oder Teamplayer" werden demnach gesucht und können sich auf einer entsprechenden Website bewerben.

"Big Brother" nur auf Joyn

Anders als das Promi-Pendant wird "Big Brother" auch 2025 wieder nur online bei Joyn zu sehen sein. "'Big Brother' war ein starker Treiber für unsere Plattform, die Viewtime des 24-Stunden-Livestreams steigerte sich kontinuierlich und lag am Ende im Durchschnitt bei 4,4 Stunden, genau gesagt bei 266 Minuten je User pro Tag", begründet Joyn-Programmchef Thomas Münzer diese Entscheidung. Auch 2025 werde es einen Livestream geben, in dem man die Bewohnerinnen und Bewohner 24 Stunden am Tag live verfolgen kann.

Die erste "Big Brother"-Staffel lief im Jahr 2000 auf RTLZwei, die bislang letzte vom 4. März 2024 bis zum 10. Juni 2024 auf Joyn. Am Ende der Sendung winkt für gewöhnlich der Person, die sich in diversen Spielen und Nominierungsrunden gegen die Konkurrenz durchsetzen kann und als letzte im Container verbleibt, ein Preisgeld von 100.000 Euro.