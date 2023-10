18 Konzerte Neue Tour: In diesen deutschen Städten treten Rammstein 2024 auf

Rammstein-Frontmann Till Lindemann bei einem Auftritt. (hub/spot)

SpotOn News | 11.10.2023, 12:54 Uhr

Die Band Rammstein hat für kommendes Jahr eine Europa-Stadion-Tour angekündigt, nun steht auch fest, wo die Musiker auftreten werden. Es sind unter anderem zwei Konzerte in der Gelsenkirchener Schalke-Arena geplant.

Rammstein treten kommendes Jahr in Dresden und Gelsenkirchen auf: Die Band hat die Termine und Stationen ihrer Europa-Stadion-Tour bekannt gegeben. Die Gruppe um Frontmann Till Lindemann (60) hatte am gestrigen 10. Oktober verkündet, dass sie 2024 wieder gemeinsam auf der Bühne stehen wird.

Video News

Nun steht fest, dass der erste Auftritt der Band im Rahmen der neuen Tour am 11. Mai 2024 in Prag stattfinden wird. Dann geht es nach Dresden, wo Rammstein am 15. und 16. Mai zu Gast sein werden. Anschließend ziehen die Musiker unter anderem weiter nach Athen, Barcelona, Dublin oder Kopenhagen. Am 26. und 27. Juli wollen sie dann in Gelsenkirchen Halt machen. Insgesamt sind bisher 18 Konzerte der Europa-Stadion-Tour angekündigt. Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, dem 18. Oktober.

Vorwürfe überschatteten letzte Tour

Rammstein, die sich bereits 1994 gründeten, waren schon seit 2019 auf einer umfangreichen Tour, die die Band zwischendurch aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen hatte. 2022 und 2023 wurde die Tournee der Gruppe fortgesetzt. Dieses Jahr traten die Musiker unter anderem mit großen Shows in Berlin und München auf.

Allerdings wurden einige der Auftritte durch Berichte von weiblichen Fans und Vorwürfen gegen Lindemann überschattet. Der Sänger hatte alle Anschuldigungen zurückgewiesen. Ende August waren Ermittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft gegen ihn eingestellt worden. Das ging aus einer Presseerklärung von Lindemanns Anwälten hervor. Diese Entscheidung wurde "mangels hinreichenden Tatverdachts" getroffen, hieß es.

Till Lindemann noch dieses Jahr auf Solo-Tour

Till Lindemann hat unterdessen auf seiner Webseite auch Termine für eine Solo-Tour für Ende des Jahres verkündet: Seine Europa-Tournee startet der 60-Jährige demnach am 8. November. Neben Stationen in Deutschland geht es für den Sänger unter anderem in die Slowakei, nach Polen, nach Finnland, Schweden, in die Niederlande, nach Belgien und nach Großbritannien. Das Abschlusskonzert soll dann am 20. Dezember in Paris stattfinden.